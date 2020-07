FLEURY, Rose-Aimée Parent



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 juillet 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Rose-Aimée Parent-Fleury, épouse de feu monsieur André Fleury. Elle était la fille de feu monsieur Théodore Parent et de feu madame Alberta Dufresne. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifet de la au cimetière de Giffard.Madame Parent laisse dans le deuil sa belle-sœur Thérèse Hawey (feu Jean-Paul Parent), plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines des familles Parent et Fleury. Madame Parent était également la sœur de feu: Rita (feu Fernand Tanguay), Florence (feu Luc Grenier), Marie-Paule (feu Alphonse Lemelin), Gisèle (feu Jean-Pierre Drouin) et Marie-Paule Pichette (feu Marcel Arial). Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans ainsi que celui du Centre d'action bénévole Aide 23 pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Centre de Pastorale Sel et Lumière, 3333, rue du Carrefour, porte 6, Québec (Qc) G1C 5R9