BLAIS, Bertrand



Entouré de sa famille, est décédé à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska le 29 juin 2020 à l'âge de 82 ans et 10 mois, Monsieur Bertrand Blais, époux de dame Madeleine Bourgault. Il était domicilié à Plessisville. Il était le fils de feu Louis Blais et de feu Imelda Bilodeau. Monsieur Bertrand Blais laisse dans le deuil, outre son épouse, dame Madeleine Bourgault, ses enfants: Sylvie (Pierre Gauthier), Maryse (Harold Brindle) et Jean (Manon Girouard); ses petits-enfants: Keven Brindle (Marelee), Anne-Marie Brindle (Jérémie), Karène Brindle, Raphaël Faucher, Francis Blais (Léa) et Olivier Blais; ses arrière-petits-enfants: Jayden Brindle, Milan Brindle et Aly-Rose Roberge. Il était le frère de: feu Dominique (feu Jeannette Chabot), feu Dolorès (feu Louis Roy), feu Sylvette (feu Hercule Roy), feu Reina (feu Euchariste Rhéaume), feu Claire-Hélène (feu Arsène Rhéaume), feu Sœur Christiane, sœur de la Charité de Québec, Roselle (Gilles Breton), Jeanne d'Arc (Gaétan Breton), Carmelle (Lucien Bélanger), feu Jean-Louis et Jocelyne (Jules Bety). Il était le beau-frère de: feu Marcel (Irène Camden), Doris (feu Jean-Thomas Sylvain), feu Philippe, Denis (Diane Breton), Roger (Francine Guillemette), Jeanine (feu Donald Rousseau), Gilles (Madeleine Giroux), feu Normand (Judith Breton) et Rollande. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille remercie sincèrement tout le personnel du service de maintien à domicile du CLSC de l'Érable pour les bons soins prodigués à Bertrand durant les dix dernières années. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire. La famille recevra les condoléancesà compter de 10h auNos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au