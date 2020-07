ROYER, Adrien



À Québec, le 28 mars 2020, à l'âge de 87 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Adrien Royer, époux de Mme Claudette Labrecque. Fils de feu Lorenzo Royer et de feu Marie Marceau, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Luce (Robert Audet), Marco et David (Dana Sliman); ses petits-enfants : Noémie (Nicolas Bergeron), Malorie (Vlad Caprioru), Laurie, Alexandrine et Annie-Pier; son arrière-petite-fille : Viviane, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque : Liliane (feu Guy Trudel), Pierrette et Gilles. Il était le frère de : feu Madeleine (feu Antonio Routhier), feu Maurice (feu Thérèse Rhéaume), feu Gaston (feu Rolande Jean) et feu Jean-Claude (Micheline Boudreau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du :La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du CLSC La Source pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Royer. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3).