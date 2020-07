LACHANCE, Léonce



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain de Québec, le 27 novembre 2019, à l'âge de 81 ans et 4 mois est décédé monsieur Léonce Lachance, conjoint de madame Aline Roy, fils de feu Joseph Lachance et de feu Maria Cadrin. Il demeurait à Québec, natif de Saint-Nérée-de-Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 13h à 13h45,et de là, au cimetière de Saint- Nérée. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Aline Roy, son beau-fils Sylvain Roy (Caroline Legault et leurs enfants: Yogan et Christine Roy), sa belle-fille Diane Roy (feu Jacques Godbout, Gilles Trahan), sa filleule Cassandra Godbout (Alex Turgeon). Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Edith (feu Raymond Godbout) et Rose-Hélène (feu Paul-Emile Delarge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du 3e étage du CHSLD Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudìère-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Lachance a été confié pour crémation à la