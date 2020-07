GENEST, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juin 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Roger Genest, époux de feu Mme Lucille Boulette. Il demeurait à Lévis, autrefois de Sainte-Marie. La famille vous accueillera au Funérariumjeudi le 16 juillet 2020 de 9h à 10h40.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil les enfants de son épouse: Claude Perron (Lise Fleury), Nicole Perron (René Nadeau), Lyne Perron (feu Clément Couture), Jean Perron (France Gilbert), Diane Perron et Yves Perron (Robert L'heureux). Son frère: Patrick (feu Ghyslaine Proulx). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Laurent (feu Hazel), feu Wilfrid (Anne), feu Armand, feu Omer, feu Denis (feu Kate), feu Guy (Suzie Guimond), feu Anita (feu Edmond Lebreton), feu René (Jeannine Limoges) et feu Yvonne dit (Yvette). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel de la résidence Seigneurie de Lévy pour leur grand dévouement. Dons suggérés: Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis: https://fhdl.ca/faire-un-don/