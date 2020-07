MORENCY, Jeannette Pouliot



À Québec, le 19 juin 2020, à quelques jours de son 96e anniversaire, est décédée madame Jeannette Morency, épouse de feu monsieur Fernand Pouliot. Elle demeurait à Québec. Dévouée et aimante, elle a toujours été très appréciée de tous.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Louise (François Fiore) et André (Hélène Garneau); ses petits-enfants: Geneviève (Benoît Blais) et Caroline (Pierre-Alexandre Bérubé); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Ophélie et Charles Blais, ainsi que Leia Bérubé. Jeannette est allée rejoindre ses douze frères et sœurs: Charles, Yvette, Simone, Lucille, Raymond, Georges, Irène, Aline, Roger, Liliane, Jean-Paul et Denise. Les conjoints de ces deux derniers, Raymonde et Roger, partagent notre peine, ainsi que la grande famille des Pouliot, et une vaste généalogie de neveux et nièces des deux familles. Un merci particulier au personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins qui ont été prodigués à Jeannette depuis deux ans.Les cendres seront inhumées au cimetière Saint-Charles, où la famille se recueillera en toute intimité.