TUPPERT, Maureen



À l'IUCPQ, le 2 mai 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Maureen Tuppert, épouse de feu monsieur André Ferland, fille de feu dame Rolande St-Onge et de feu monsieur William Tuppert. Elle demeurait à Québec.de 8h30 à 11 h.L'inhumation des cendres se tiendra par la suite, avec la famille, au Cimetière Saint-Patrick. Elle laisse dans le deuil ses filleules : Vicky Tuppert et Bruno Ferland; les membres des familles Tuppert et Ferland, ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage de l'IUCPQ pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3 , Tél. : (418) 683-8666, www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8 ,Tél. : (418) 682-6387.