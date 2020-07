Guatemala: des milices paysannes pour lutter contre le virus et les criminels

Armés de carabines et de pistolets, des villageois guatémaltèques patrouillent les flancs du volcan Pacaya, actuellement en éruption, d’abord pour lutter contre les bandes criminelles, et à présent pour veiller aussi au respect des consignes sanitaires contre le coronavirus, qui a fait plus de 1 000 morts dans le pays.

En moto ou en voiture, des groupes d’habitants de San Vicente Pacaya, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Guatemala, sillonnent chaque jour les environs pour rappeler le port obligatoire du masque et faire respecter le couvre-feu décrété par les autorités pour freiner la progression de l’épidémie.

Contrôle sanitaire

Deux guérites aux vitres blindées à l’entrée du bourg de 17 000 habitants tiennent en respect les bandes armées. Aujourd’hui, c’est aussi un point de contrôle sanitaire: les véhicules sont désinfectés tandis que l’on prend la température des passants, à qui on distribue aussi du gel hydroalcoolique.

Les «patrouilleurs», comme ils se font appeler, travaillent en bonne intelligence avec la police, indique leur président, Carlos Ronquillo.

Lorsque quelqu’un viole les consignes sanitaires, les «patrouilleurs» alertent les policiers, qui dressent procès-verbal, explique-t-il.

Les habitants se dédient majoritairement à la petite industrie pour l’exportation et à la culture de café et d’avocats sur les flancs du volcan en furie, qui culmine à 2 552 mètres.

Grâce à l’action des «patrouilleurs», seules six personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus et deux d’entre elles sont guéries, assure fièrement Carlos Ronquillo.

Selon les statistiques officielles, plus de 24.000 personnes ont été contaminées au Guatemala par le virus, dont 1 004 sont décédées.

Ce type de groupes peuvent parfois prendre le contrôle d’une zone. Selon Eddie Cux, membre de l’organisation anticorruption Action citoyenne, ils existent au Guatemala à cause de l’absence de l’État, qui ne protège pas efficacement les communautés menacées par les délinquants.

«Ces groupes démontrent que l’État a été incapable de faire appliquer les mesures qu’il a lui-même imposées. Dans le cas de la propagation du coronavirus, (les autorités) ne savent pas non plus comment mener à bien le contrôle épidémiologique, alors la population réagit en se protégeant elle-même», explique M. Cux à l’AFP.

«Même pas à mon pire ennemi»

Revêtu du maillot blanc et bleu de l’équipe de football guatémaltèque, Carlos Palacios, âgé de 55 ans, est l’un des habitants qui ont été contaminés.

«J’allais mourir, je ne pouvais pas respirer», raconte-t-il à l’AFP en assurant qu’il a vu mourir au moins une quinzaine de patients dans la salle de l’hôpital où il avait été admis, au sud de la capitale.

Cette maladie, «je ne la souhaite même pas à mon pire ennemi», proclame Carlos Palacios, qui a pu sortir de l’hôpital après 19 jours de lutte contre le virus. En bon catholique, il attribue sa guérison à la visite d’un prêtre qui lui a donné la communion.

Les «patrouilleurs» se sont formés il y a deux ans pour combattre les bandes criminelles Barrio 18 et Mara Salvatrucha qui terrorisent le pays, explique Carlos Ronquillo, à bord d’un véhicule tout-terrain, une casquette militaire vissée sur la tête et le visage couvert par un masque.

«Avant de nous organiser, les bandits imposaient un couvre-feu de fait: on ne pouvait plus sortir à partir de 5 heures de l’après-midi (heure du coucher de soleil au Guatemala - NDLR) sous peine d’être agressés», se souvient-il. «Nous les avons chassés, il y avait parmi eux des consommateurs et des revendeurs de drogue, surtout de marijuana.»

Le racket ou la mort

«J’ai été victime du racket des bandits, ils ont menacé de tuer ma famille», dit à l’AFP Jorge Mejicanos, qui a rejoint les «patrouilleurs» pour faire des rondes la nuit.

Avant la mise sur pied de la milice, cinq habitants ont été tués par les bandits parce qu’ils refusaient de payer leur dîme ou qu’ils se sont opposés à des vols de voiture, explique-t-il.

Les «patrouilleurs» remplissent aussi une fonction sociale en approvisionnant en eau des habitants, en distribuant de l’aide alimentaire aux plus vulnérables ou encore en faisant du covoiturage.

«Vraiment, les patrouilleurs, c’est une bonne chose: ils ont mis un terme à la violence, et maintenant on est plus tranquille», résume Erwin Cruz, un des paysans qui participe à l’occasion aux rondes.