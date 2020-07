Irlande: des pubs accusés de violer les règles sanitaires à leur réouverture

La police irlandaise a indiqué jeudi avoir constaté des infractions aux règles sanitaires liées à l’épidémie de nouveau coronavirus dans 26 pubs, qui risquent désormais des poursuites, lors du premier week-end de réouverture de ces établissements.

Après plus de trois mois d’arrêt en raison du confinement décrété fin mars, les pubs, restaurants et hôtels irlandais étaient autorisés à partir de vendredi dernier à servir de nouveau les clients, à condition de servir à manger et uniquement à l’extérieur.

Selon la police, 2785 établissements avaient ainsi rouvert leurs portes entre vendredi et dimanche soir, pour cette avant-dernière étape du plan gouvernemental destiné à rouvrir progressivement le pays.

Mais les autorités ont aussi constaté « de potentielles infractions aux règles sanitaires ou à celles liées à l’attribution de licences », même après avoir donné la possibilité aux établissements concernés de « rectifier la situation ».

Selon les agents, certains clients buvaient par exemple de l’alcool sans avoir commandé à manger, comme l’exige la législation sur le coronavirus. D’autres s’agglutinaient en grands groupes autour de petites tables, ne respectant « peu ou pas du tout » les mesures de distanciation sociale.

En outre, certains bars et restaurants ne demandaient pas à leurs clients de fournir les informations nécessaires pour les contacter en cas de contamination en leur sein, comme l’exige pourtant la loi.

« Nous restons préoccupés par le fait qu’une minorité (d’établissements) fonctionne en violant potentiellement ces règlements », a déclaré le commissaire adjoint John Twomey, avertissant qu’un dossier se préparait pour poursuivre les 26 lieux repérés.

Des images montrant des clients dans les rues de Dublin semblant briser les règles de distanciation sociale ont fleuri ce week-end sur les réseaux sociaux. À tel point que le nouveau Premier ministre Micheal Martin, « mécontent », a averti lundi qu’un tel comportement pourrait entraîner le report de la réouverture complète des pubs, pour l’instant prévue au 20 juillet.

Selon les chiffres officiels, 1.738 personnes testées positives sont décédées du nouveau coronavirus en Irlande, où la propagation de l’épidémie ralentit fortement. Pour l’instant, un seul décès a été enregistré cette semaine dans le pays.