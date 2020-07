LBMQ: un calibre plus relevé que jamais

L’avantage d’être un col bleu pour le lanceur François Lafrenière, c’est qu’il peut lui-même préparer, à son goût, le monticule sur lequel il joue au stade Richard-Lafontaine, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

C’est là, ce samedi 11 juillet, que s’ouvrira finalement la saison de la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ) dont le calendrier a été écourté en raison de la pandémie de COVID-19. Un mal pour un bien puisque le calibre de ce circuit élite n’a jamais été aussi relevé.

«La LBMQ n’aura jamais été aussi forte que cette année et, honnêtement, je ne pense pas qu’elle le redevienne un jour», a lui-même estimé Lafrenière, un ancien espoir des Braves d’Atlanta qui entamera sa sixième campagne avec les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Joël Lemay / Agence QMI

La saison annulée chez les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières, d’abord dans la Ligue Frontier, puis lors d’un championnat à quatre équipes n’ayant pu voir le jour, explique la situation. Ainsi, Raphaël Gladu passe notamment des Aigles pour se joindre aux Cascades de Shawinigan pour cet été, tandis que David Glaude, qui devait jouer pour les Capitales, portera plutôt les couleurs du Cactus de Victoriaville.

Avec l’ajout de tels frappeurs, Lafrenière aura fort à faire pour répéter ses exploits du passé, dont sa superbe moyenne de points mérités de 1,81 maintenue en 62 manches lancées la saison dernière.

«Je pense que Shawinigan part favori cette saison, a estimé Lafrenière. Ils ont ajouté Gladu, mais aussi Steve Brown, qui est un autre excellent frappeur. Au monticule, Matthew Rusch est aussi de retour.»

Karl Gélinas sur la butte?

Figure bien connue chez les amateurs des Capitales, le lanceur québécois Karl Gélinas en est un autre qui pourrait bien effectuer quelques départs dans la LBMQ cette saison. Son nom figure sur la liste de protection de la formation de Victoriaville.

«Je travaille avec l’Académie de baseball du Canada (ABC) cet été, mais si mon horaire le permet, j’ai effectivement eu des discussions avec Victoriaville, a-t-il confié. Je me suis entraîné tout l’hiver. C’est certain que j’aimerais jouer un peu.»

Joël Lemay / Agence QMI

Au total, la LBMQ compte neuf équipes et propose un calendrier de 15 matchs en saison régulière pour chacune des formations. Les Castors d’Acton Vale seront les visiteurs à Saint-Jean-sur-Richelieu, samedi. Quatre parties sont par ailleurs prévues dimanche, dont celle entre les Expos de Sherbrooke et les Brewers de Montréal, au stade Raymond Daviault, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles.

«Ce sera une saison écourtée, mais fertile en émotions, a planifié le président de la ligue, Daniel Bélisle, qui a dû multiplier les efforts pour se plier aux mesures sanitaires exigées. J’ai hâte au premier lancer et de voir les gars sur le terrain.»

Des pieds et des mains...

Considérant la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires imposées, le président de la Ligue de baseball majeur du Québec Daniel Bélisle et les différentes équipes du circuit n’ont pas ménagé les efforts pour qu’une saison ait bel et bien lieu.

«On a dû se revirer de bord rapidement, a convenu Bélisle. Et à quelques jours de l’ouverture, on espère qu’il n’y aura pas une autre tuile qui va nous tomber sur la tête.»

Parmi les mesures, chaque club a pour mandat de gérer son stade afin de respecter la distanciation sociale et éviter les rassemblements. À Acton Vale, où le baseball est très populaire, des gradins ont d’ailleurs été ajoutés afin de pouvoir accueillir les partisans selon les règles permises.

Évidemment, la pandémie de coronavirus a aussi forcé l’adaptation de quelques règlements sur le terrain. Par exemple, pour entamer la saison, l’arbitre en chef sera situé derrière le lanceur pour appeler les balles et les prises plutôt que derrière le receveur.