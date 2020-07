Le Parc-O-Bus Henri-IV sera situé plus au nord que prévu

Prévu à l’origine à la hauteur de la route Sainte-Geneviève, le futur Parc-O-Bus Henri-IV sera finalement situé un peu plus au nord, près de l’avenue Industrielle à Val-Bélair.

Le RTC a confirmé, lors de la réunion de son CA cette semaine, son intention d’acquérir plusieurs lots situés sur la rue de la Jacobée, au carrefour de l’autoroute Henri-IV et de l’avenue Industrielle.

Des enjeux concernant des milieux humides et certaines terres en zone agricole ont forcé le RTC à revoir ses plans et à se déplacer plus au nord, explique le président du RTC Rémy Normand en entrevue. Un mal pour un bien selon lui.

« En termes de localisation, c’est encore mieux parce qu’on capte la circulation avant qu’elle n’entre dans la congestion », a-t-il dit au sujet de ce futur stationnement incitatif qui devrait compter environ 400 places.

Trop tôt pour donner une date

M. Normand n’a pas voulu avancer une date pour son inauguration puisqu’il reste encore plusieurs détails à ficeler avec le ministère des Transports et des acquisitions de terres publiques adjacentes.

« Je ne peux pas vous dire quand exactement. Le geste qu’on pose démontre cependant qu’on est en mode action pour donner plus de services dans le nord. On veut aussi négocier une bretelle avec le ministère pour accéder à l’autoroute directement. »

Le Réseau de transport de la Capitale déboursera 442 000 $ pour cinq lots appartenant au privé. L’acquisition de ces terrains sera toutefois subventionnée à hauteur de 75 % par le gouvernement du Québec. Un des lots, évalué à seulement 630 $, sera acquis au coût de 85 000 $.

Questionné sur cet écart important, M. Normand dit ne pas savoir pourquoi le terrain avait une évaluation foncière aussi basse. « Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c’est qu’il y a quelques années, il avait été vendu à 60 000 $ donc le montant de 85 000 $ représente sa valeur marchande aujourd’hui », a-t-il expliqué.