Loi 15 sur les régimes de retraite: les syndicats et les Villes se retrouveront en appel

Insatisfaits de leur demi-victoire jeudi, les syndicats d’employés municipaux promettent déjà de poursuivre la lutte devant la Cour d’appel au sujet de la loi 15 sur les régimes de retraite qui vient d’être déclarée en partie constitutionnelle.

L’un des jugements les plus attendus au Québec, depuis plus de dix mois, est enfin tombé jeudi après-midi, au terme d’une longue bataille juridique. Il concerne à peu près toutes les villes de la province et l’ensemble des syndicats de fonctionnaires municipaux.

Pas moins de 94 jours d’audiences ont été nécessaires. Le procès, qui s’est tenu dans la capitale, a pris fin en août 2019. Réclamée par le maire Régis Labeaume à Québec et les maires des autres grandes villes, puis adoptée sous les libéraux en décembre 2014, la controversée loi 15 prévoyait un partage 50-50 des déficits des régimes de retraite et la non-indexation des rentes.

Dans sa volumineuse décision de 227 pages, le juge Benoît Moulin a donné raison à l’État québécois et aux Villes pour le premier volet, mais s’est rangé du côté des syndicats pour le second.

«C’est certain qu’on va en appel même si on est contents d’avoir gagné cet élément-là pour les retraités. On pense que la même logique devrait s’appliquer pour les participants actifs et on va continuer la bataille», a réagi en entrevue le directeur québécois du SCFP, Marc Ranger, qui a porté le flambeau de la Coalition syndicale pour la libre négociation durant des années.

Dans un communiqué diffusé en début de soirée, la présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Suzanne Roy, s’est réjouie que la Cour supérieure «confirme que le législateur était dans son droit d’adopter la loi 15.» Elle dit vouloir étudier le jugement de façon approfondie, «au cours des prochaines semaines», afin d’évaluer l’impact pour ses membres.

Plus de détails à venir...