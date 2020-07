Parties remises

En raison de la pandémie de la COVID-19, des mesures sanitaires et de distanciation actuelles, ainsi que de l’incertitude qui plane toujours pour les prochains mois, la Fondation Réno-Jouets se voit malheureusement dans l’obligation d’annuler son 15e souper-bénéfice. Celu-ci devait se tenir le 23 septembre 2020 à l’hôtel Plaza Québec sous la présidence d’honneur de Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert (CAQ), vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Même principe pour le tournoi de golf Les Grands Gagnants, au profit de l’Arche l’Étoile, qui devait se tenir le 19 août au club de golf de Lotbinière. Le tournoi est reporté en 2021.

65 ans de mariage

Joseph Cayen, 97 ans, et Simonne Morin, 94 ans (photo), qui habitent à la résidence le Manoir Manrèse à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 9 juillet 1955 à l’église de Lac-aux-Sables, en Mauricie. Trois enfants sont nés de cette union: Jean-Luc, Normand (Manon) et Lisette (Ghislain) alors que 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants se sont ajoutés à la famille depuis. M Cayen a longtemps fait carrière chez Vaillancourt (les gâteaux) à titre de mécanicien de machinerie fixe. Félicitations à vous deux.

Rase-toi DON

Le grand dévoilement des résultats du défi Rase-toi DON ou non en appui à Fibrose kystique Canada, organisé par Elizabeth Dubé (photo av/ap), fière marraine d’un petit garçon de 4 ans atteint de cette maladie, s’est effectué le 27 juin dernier. Le rasage de «cocos» a remporté la palme sur la transformation capillaire. Le défi a permis de remettre une somme de 1255$ à l’organisme, qui vient en aide aux personnes atteintes de fibrose kystique (FK), la maladie génétique mortelle la plus répandue au Canada. Son défi est à peine terminé qu’Elizabeth a déjà d’autres projets en tête pour aider la cause. Elle a d’ailleurs créé une petite boutique de livres d’occasion dont tous les fonds récoltés sont entièrement remis à l’organisme. Vous pouvez suivre ses pages Facebook et Instagram @Eli lit pour la cause ou visiter son blogue à l’adresse suivante : https://elilitpourlacause.wordpress.com/.

En souvenir

Le 09 juillet 1920. Louis-Alexandre Taschereau (photo) est assermenté premier ministre du Québec à la suite de la démission de Lomer Gouin la veille.

Anniversaires

Pierre Vézina (Le Vez) (photo) animateur et commentateur sportif au FM 93...André Lambert (Fils de Pub!) publicité et communications...Jean-François Baril, animateur télé, 44 ans...Marie-France Bazzo, ex-animatrice de Bazzo.tv à Télé-Québec, 59 ans...Tom Hanks, acteur américain, 64 ans...Margie Gillis, danseuse de ballet et chorégraphe canadienne, 67 ans....O.J. Simpson, Joueur de football de la NFL (1969-79), 73 ans...Alban D’Amours, président du Mouvement Desjardins (2000-08), 80 ans...

Disparus

Le 9 juillet 2020. Ross Perot (photo), 89 ans, milliardaire américain connu pour s'être présenté en candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine de 1992...2017. Alain Gagnon, 74 ans, écrivain québécois né au Lac-Saint-Jean...2016. Geneviève Castrée, 34 ans, bédéiste et artiste multisciplinaire québécoise...2015. Christian Audigier 57 ans, créateur de mode et homme d’affaires français (Ed Hardy)...2014. Eileen Ford, 92 ans, créatrice de l'agence Ford Model Management...2013. Gaétan Soucy, 54 ans, écrivain québécois...2012. Jean Robillard, 58 ans, président et chef de la direction de la société Raymond Chabot Grant Thornton...2010. Denis Giguère, maire de Loretteville pendant 18 ans...2004. Jean Lefebvre, 84 ans, acteur français...1994. Bill Mosienko, 73 ans, joueur de hockey (LNH 1941 à 1955)...1991. Philippe Laheurte, 34 ans, ex-champion canadien de demi-fond.