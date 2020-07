Spectacle virtuel pour Matt Lang

Ce ne sont pas les concerts live qu’il a la chance de donner dans les musi-parcs cet été qui empêchent Matt Lang de se produire aussi sur le web.

En plus de sa série de spectacles dans les cinq musi-parcs du Québec qui débute samedi, le chanteur new country est en concert virtuel vendredi soir depuis L’Anti, à Québec, avec tous ses musiciens.

C’est pour eux qu’il a décidé d’ajouter ce spectacle à leur maigre horaire estival.

« Le show virtuel, c’est pour les gars que je le fais, confie-t-il au Journal. On veut faire de la musique et on est tannés de rester chez nous à ne rien faire. Les gars n’ont rien du tout en ce moment. Ce sera un peu le spectacle de la COVID. Je veux aider l’équipe, et je pense bien plus à ça qu’à moi. »

Mais dès samedi, Matt Lang et ses musiciens brûleront les vraies planches dans les musi-parcs situés à Québec, Bromont, Mercier, Mirabel et Gatineau.

Il y donnera un spectacle un peu plus long que ce qui est prévu virtuellement. Il tentera de faire lever le party dans les voitures avec un spectacle aussi festif qu’il a l’habitude de donner. « On ne sait pas du tout à quoi s’attendre, mais je pense que c’est une expérience à vivre dans une vie », dit-il.

2 millions d’écoutes

Matt Lang fera entendre pour la première fois sur scène les pièces de son nouvel album, More, paru le 6 juin. Les nouvelles pièces ont enregistré deux millions d’écoutes sur les plateformes de streaming seulement au cours de la première journée de sa mise en ligne.

« Honnêtement, c’est incroyable, commente-t-il. Tout le monde nous traitait de fous de lancer l’album durant la pandémie. On me disait que j’allais brûler mon produit. Je m’en fous, on en fera un autre. Les gens avaient besoin de ça, et maintenant on le voit. »

Pour l’instant, Matt Lang tente de trouver un moyen de faire un spectacle de lancement officiel de l’album.

Matt Lang sera en spectacle virtuel vendredi soir, à L’Anti. Les billets sont en vente sur le site lepointdevente.com. Il sera le 11 juillet à Mercier, le 12 juillet à Mirabel, le 15 juillet à Bromont, le 16 juillet à Québec et le 17 juillet à Gatineau. Les billets sont en vente au musiparc.com.