Tramway: contrat de 1,9 M$ pour planifier le réaménagement de Dorchester et Laurentienne

La Ville de Québec est sur le point d’octroyer un contrat de près de 2 M$ à SNC-Lavalin pour planifier le réaménagement de la rue Dorchester et de l’autoroute Laurentienne à l’entrée de la ville, en raison du projet de tramway.

Il y a près de deux mois, le maire Régis Labeaume avait annoncé que le trafic automobile, sur la rue de la Couronne, serait dévié vers la rue Dorchester pour permettre au tram et aux piétons de se réapproprier la rue de la Couronne au cœur de Saint-Roch.

La rue Dorchester, à sens unique vers le sud, sera donc réaménagée sur toute sa longueur pour permettre la circulation automobile dans les deux sens. Le projet est évalué sommairement à 23 M$, apprend-on dans un appel d’offres qui vient de se conclure. Le chantier doit débuter en mai 2021, selon l’échéancier proposé.

Les élus du comité exécutif préparent déjà le terrain et ont approuvé la soumission de SNC-Lavalin, la seule qui a été jugée conforme pour ce contrat visant à réaliser l’ingénierie du projet, une étude hydraulique ainsi que la préparation des plans et des devis. Une seule autre soumission a été reçue, mais elle a été rejetée. En fin de compte, la Ville paiera 25,8% de plus que ce qu’elle avait prévu de débourser pour ce contrat.

Financé à moitié par le budget de 3,3 G$

Lors d’un point de presse en mai, Régis Labeaume affirmait qu’il fallait, de toute façon, refaire les canalisations souterraines âgées de 60 ans sur la rue Dorchester dans un avenir rapproché. Ce faisant, il disant douter qu’il puisse inclure la totalité de cette dépense dans le budget de 3,3 G$ consacré au projet de tramway.

«Dorchester, on va tenter d’en prendre un bout puis de le mettre sur le [budget du] projet, mais je vous avoue qu’on va peut-être manquer d’arguments parce qu’il fallait faire le travail de toute façon», avait-il déclaré, reprenant l’exemple du boulevard Hochelaga.

Le sommaire du comité exécutif, mis en ligne jeudi, précise que la moitié de la somme (938 336 $ précisément) versée à SNC-Lavalin sera puisée à même le budget du tramway.