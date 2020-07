Un hiver pas comme les autres

Que je me souvienne, jamais je n’ai été témoin d’un entre-saison aussi fertile en rebondissements. Évidemment, je fais abstraction de l’hiver 1995, après la grève des joueurs.

Des sanctions exceptionnelles contre les Astros de Houston et les Red Sox de Boston pour avoir été trouvés coupables d’avoir élaboré un système qui leur permettait de voler des signaux à l’adversaire.

Trois gérants congédiés ou remplacés à moins de deux mois du début des camps d’entraînement.

Un agent négocie des contrats qui rapportent plus d’un milliard de dollars à ses clients.

Une équipe embauche deux gérants en moins de trois mois.

Un jeune gérant, qui a joué au baseball amateur au Québec, forme le sixième duo père-fils comme gérants dans les majeures.

Un deuxième Canadien, Larry Walker, a été admis au Temple de la renommée de Cooperstown.

Changement de cap chez les Red Sox, qui optent pour l’économie en échangeant Mookie Betts et David Price aux Dodgers.

Et avec l’arrivée de la COVID-19, tout a été bousculé. On pourrait qualifier la situation de burlesque... sinon de « trump-esque » !!!

Lorsque le commissaire Rob Manfred a annoncé les sanctions prises contre les Astros, il a agi exactement dans l’esprit qui avait incité les dirigeants du baseball à nommer le juge Kenesaw Mountain Landis, le 21 janvier 1921, à la suite du scandale des « Black Sox » de Chicago.

La seule différence entre les deux hommes, c’est que Landis avait sévi contre les joueurs, tandis que Manfred a sévi contre les dirigeants. Et les sanctions imposées par Manfred sont plus justes que celles de Landis, qui avait banni à vie des joueurs qui n’avaient jamais été trouvés coupables des gestes dont on les accusait.

L’avantage de Luis Rojas

Les observateurs s’accordent à dire qu’un nouveau gérant a besoin d’un certain temps pour apprivoiser ses joueurs et leur inculquer sa nouvelle approche, surtout sur le plan stratégique. Jusqu’ici, les Mets de New York semblent avoir pris la meilleure décision en confiant la succession de Carlos Beltran au jeune Luis Rojas, le fils de Felipe Alou.

Il est juste de dire qu’il en sera à ses premiers pas comme gérant dans les majeures, mais il aura l’avantage d’avoir grandi dans l’organisation, d’avoir été, comme son père, gérant à divers niveaux et d’avoir dirigé Pete Alonzo, Jeff McNeil et Dominic Smith dans les filiales des Mets, en plus d’avoir été le conseiller de Mickey Callaway, avant qu’il ne soit relevé de ses fonctions.

Et on peut ajouter qu’il a aussi des racines québécoises puisque lorsqu’il venait rejoindre son père, Luis Rojas a joué au baseball amateur dans les parcs de Saint-François-de-Laval.

Vous vous demandez pourquoi il se nomme Rojas et non Alou ?

En fait, le véritable nom de Felipe est Rojas et non Alou, qui est le nom de famille de sa grand-mère maternelle. Quand Felipe est arrivé aux États-Unis, les Giants de San Francisco ont inscrit son nom comme étant Felipe Alou, et ses frères Jesus et Matty l’ont ensuite imité.

C’est dans l’organisation des Nationals de Washington que la direction de l’équipe a demandé au fils de Felipe de reprendre le nom qui apparaissait sur son extrait de baptême.

Un appel inattendu

Pour terminer, je veux remercier de tout cœur le comité de sélection du Temple de la renommée du baseball canadien de m’avoir fait l’honneur de m’admettre au sein de ce groupe élite.

En 2004, on m’avait remis le prix Jack Graney, mais cet honneur ne me permettait pas de m’identifier comme étant un membre du Temple de la renommée du baseball canadien.

Le 20 juin, je devais être admis comme un membre en règle de cette institution, et ce dont je suis le plus fier, c’est que je suis le premier Canadien francophone qui n’est ni joueur ni membre de la direction d’une équipe à en faire partie.

En raison de la pandémie, la cérémonie a été remise aux 17, 18 et 19 juin 2021. Ce n’est que partie remise.

Mon seul vœu c’est que je ne sois pas le dernier...

Débuts scrutés à la loupe

Plusieurs gros noms ont changé d’équipe depuis la fin de la saison 2019. Tous les yeux seront rivés, c’est certain, sur le rendement de Mookie Betts (Red Sox) avec les Dodgers, et il en sera de même pour Gerritt Cole (Astros) chez les Yankees. Les amateurs vont aussi surveiller les statistiques d’Anthony Rendon (Nationals) avec les Angels, de Josh Donaldson (Braves) chez les Twins, de Madison Bumgarner (Giants) en Arizona et de Marcel Ozuna (Cards) chez les Braves. Sans oublier Huyn-Jin Ryu, l’ancien as des Dodgers, maintenant avec les Blue Jays. Soyez aux aguets !

Cliff Lee : saison de rêve

Le lanceur Cliff Lee avait été un choix de 4e ronde des Expos lors du repêchage de juin 2000, et deux ans plus tard au niveau AA, il a été échangé aux Indians de Cleveland avec Brandon Phillips, Grady Sizemore et Lee Stevens en retour de Bartolo Colon et Tim Drew. Il devait remporter le trophée Cy-Young en 2008 grâce à une fiche de 22-3 et une MPM de 2,54. Cette saison-là, Lee avait remporté la victoire lors de 19 de ses 21 premières décisions. Ce fut, sans aucun doute, l’une des pires transactions de l’histoire des Expos.

Dennis Eckersley, un cas unique

Dennis Eckersley a connu une brillante carrière autant comme lanceur partant que releveur. Il est d’ailleurs le seul artilleur qui peut se vanter d’avoir signé 150 gains comme partant et

300 sauvetages au cours de son séjour de 24 saisons dans les majeures. En 1992 avec les A ‘s d’Oakland, « Eck » a de plus mérité le trophée Cy-Young et le titre de joueur le plus utile de la Ligue américaine. Il avait présenté un dossier de 7-1 avec une MPM de 1,91, en plus de sauvegarder 51 victoires pour Oakland. Il a terminé sa carrière avec une fiche de 197-171 avec 390 sauvetages et il a été admis à Cooperstown en 2004.

Eddie Mathews, un cas rare

Eddie Mathews a joué toute sa carrière de 17 saisons avec une seule équipe. Mais ce qui le distingue des autres joueurs, c’est qu’il a joué avec les Braves dans trois villes, soit

Boston (1952), Milwaukee (1953 à 1965) et Atlanta (1966). L’ancien joueur de troisième but est aussi le premier frappeur dont la photo a été publiée sur la page frontispice de la revue Sports Illustrated, le 16 août 1954. En compagnie de Hank Aaron (442), Mathews (421) forme le duo de coéquipiers qui revendique le plus grand nombre de circuits avec la même équipe, soit 863, quatre de plus que le tandem de Babe Ruth et Lou Gehrig.