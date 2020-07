10 saucisses artisanales québécoises

Débordant de créativité, des saucissiers provenant des quatre coins du Québec proposent des saucisses au phoque, au homard et même à la poutine !

Élaborées selon des principes artisanaux, leurs saucisses sont faites de viande de qualité, de boyaux naturels, et ne contiennent aucun agent de conservation ou de remplissage. Une cuisson lente à feu doux – il ne faut surtout pas maltraiter les saucisses ! – garantit une dégustation réussie.

Directement à la boucherie de la ferme ou dans les épiceries, elles n’attendent que vous pour se faire sauter sur le barbecue.

Saucisse jambon, asperge et fromage Victor et Berthold, de Cochon cent façons

Fabriquées à partir de viande de porcs élevés à la ferme de Saint-Jacques-de-Montcalm, les saucisses de Cochon cent façons sont vendues sur place ainsi qu’à la boucherie-sandwicherie Dans la gueule du loup, à Montréal. Bon goût de porc frais, herbes fraîches et fromage de Lanaudière.

Saucisse au phoque et canneberges, de la Boucherie Côte à Côte

Parfaite pour étonner les invités, cette saucisse artisanale au loup-marin est aromatisée de canneberges sauvages. Offertes dans certaines poissonneries, dont La Mer et Poisson d’Or, elles feront souffler un vent frais des îles de la Madeleine sur vos soupers d’été !

Saucisse Minos au feta et tomates séchées, de Furca

Les saucisses sans gluten de Furca, cuisinées à Terrebonne, sont offertes dans plusieurs grandes épiceries. Déclinées en différentes combinaisons de saveurs originales, elles débordent d’ingrédients frais et de gros morceaux de fromage québécois. À essayer aussi, les burgers : un véritable délice !

Saucisse au homard et à la bisque de homard au cognac, de la charcuterie Ils en Fument du Bon

Improbable, mais délicieux, ce bel hommage au crustacé marié à une viande de porc de qualité. Escargots, truffes et foie gras ou figues, fromage bleu et porto, les surprenantes et subversives saucisses chez Ils en Fument du Bon vous attendent dans six boutiques à travers le Québec.

Saucisse à la poutine, de la Sucrerie du Domaine

Aussi jouissive qu’une vraie poutine, voici la version saucisse de ce plat emblématique. Fabriqués à Chertsey, dans Lanaudière, tous les produits de la Sucrerie du Domaine mettent en valeur des ingrédients frais et une viande goûteuse de qualité. Vente sur place et en ligne.

Saucisse à la bière Auval et au fromage Pied-de-Vent, du chef Nicolas

Un arrêt incontournable pour votre prochain pique-nique en Gaspésie est le comptoir de boucherie du Marché Nicolas de Cap-d’Espoir. On y trouve des saucisses exclusives et alléchantes mettant en vedette des fromages, petits fruits et bières de microbrasseries de la région.

Saucisse au bacon, épinards et oignons caramélisés de Sainte Saucisse

Intégrant des herbes et des légumes frais et locaux ainsi que de la viande de porcs élevés dans les Laurentides, les saintes saucisses sont fabriquées à la main, à Sainte-Sophie. On les trouve en six saveurs originales, offertes dans plusieurs épiceries.

Saucisse au fromage Le 1608, de Charcuterie Charlevoisienne

Fabriquées à Baie-Saint-Paul selon des procédés artisanaux, ces saucisses mettent à l’honneur le terroir de Charlevoix, avec des ingrédients tels la bière Vache Folle ou le fromage de vaches canadiennes Le 1608. On les trouve dans tous les IGA.

Saucisse Smoke House, Les Gars de saucisse

Au bon goût de fumée et de piment chipotle, voici la Smoke House des Gars de saucisse. Peu grasses et mettant bien le goût de la viande en valeur, les 60 variétés originales de saucisses de cette entreprise de l’Estrie sont vendues dans plusieurs épiceries.

Saucisse au citron confit, miel et poivre, de Philippe Wouters

Enfin, pour vivre l’expérience saucisse parfaite, suivez le guide ! Le biérologue Philippe Wouters vous invite à faire vibrer vos papilles grâce à des accords saucisses et bières. Sur chaque paquet de sa gamme de saucisses, des pastilles de goût indiquent la bière idéale pour les accompagner. À se procurer dans tous les IGA. Bon appétit !