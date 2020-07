VILLENEUVE, Carmel



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 5 juillet 2020, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédé monsieur Carmel Villeneuve, époux de madame Jeannine Larochelle, fils de feu madame Albertine Martel et de feu monsieur Louis Villeneuve. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auL'inhumation aura lieu également en toute intimité au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants Michel (Christine Gagnon), Denis (Danielle Lafrance), Patricia (Claude Camden), René (Johanne Gravel); ses petits-enfants : Lysanne, Christine (Étienne Carrier), Audrey (David Bédard), Annie (Cédric Detinne), Guillaume (Annouka Brochu), Caroline (Éric Hung), Claudie et Félix; ses arrière-petits-enfants : Charles, Alexis, Addison, Edmund, Andy, Jeanne, Ophélia, Nathan, Keri-Ann et Laurent. Il était le frère de : feu Paul-Armand (Blandine), feu Rita, feu Gaston, feu Rock (Lorraine Boily), feu Louisette, feu Huguette, Moïsette (Gaston Coulombe), feu Jean-Guy (Lilianne Tremblay), feu Huguette (Jean Lavoie), Gilles (Lisette Bonneau) ainsi que le gendre de feu monsieur Edmond Larochelle et feu madame Estelle Fontaine. Il était le beau-frère de : feu Benoît (feu Mariange Lépine), feu Laurent (Armandine Bussière), feu Charles-Antoine (feu Anne-Marie Turgeon), feu Joseph-Albert (feu Rollande Maheux) feu Jean-Luc (feu Simone Murphy), feu Grégoire, feu Pauline, Marcelle (feu Maurice Maheux) et Denise. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement à tout le personnel soignant et de soutien de l'hôpital Laval (IUCPQ) et du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.