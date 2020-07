Comment garder le contact avec un ex sans se blesser?

J’ai vécu une belle histoire d’amour avec mon ex-mari durant 25 ans, mais sa famille qui ne m’avait jamais trouvée à la hauteur de leurs attentes pour ce brillant ainé de famille, a tout fait pour me nuire. Comme il était incapable de remettre les siens à leur place, c’est moi qui ai décidé de partir.

Mon ex m’a quand même assuré de toujours veiller à ce que je ne manque de rien, et nos deux enfants ont toujours été là pour le lui rappeler. Pendant deux ans, il semble qu’il ait attendu que je revienne de moi-même, sans jamais me le dire clairement. Puis il a rencontré une femme avec qui il s’est mis en couple sans l’épouser.

J’avais moi-même rencontré quelqu’un avec qui je m’entendais bien, même si ce n’était pas l’amour passion comme avec mon ex. Pendant les deux ans de ma séquence avec lui, je rencontrais sporadiquement mon ex pour prendre un verre, manger au restaurant ou encore faire un 18 trous au golf. L’entente était si parfaite que j’ai fini par me demander pourquoi je l’avais quitté. Mes enfants d’ailleurs me pressaient de reprendre avec leur père.

J’ai donc quitté mon amoureux, certaine que mon ex en profiterait pour quitter sa blonde et revenir vers moi. Mais ce ne fut pas le cas. Depuis, il s’évertue à me prouver qu’elle est une femme fragile et qu’il ne peut se permettre de la quitter. D’autant moins que la belle-famille qui ne m’aimait pas, l’aime, elle.

Sauf qu’il insiste pour qu’on garde contact et qu’on se voit de temps en temps. Alors j’ignore sur quel pied danser. Je sais que je l’aime encore, et même si je pense que c’est réciproque, je me demande si je ne risque pas de me blesser encore davantage à ce jeu de va et vient qu’il fait avec moi. Qu’en pensez-vous ?

Femme habitée par le doute

Le doute devrait continuer de vous habiter car votre ex ne me semble pas avoir envie de revivre en couple avec vous. Si cela était, il aurait déjà quitté sa compagne actuelle. Mais avant toute chose, rappelez-vous de la raison principale qui vous avait incitée à le quitter : son incapacité à s’opposer à sa famille et à prendre des décisions par et pour lui-même. Et cela ne me semble pas avoir changé malgré les années écoulées.

Comme vous l’aimez encore et que rompre définitivement risque de ne pas vous tenter, pourquoi ne pas lui avouer votre amour et votre envie irrésistible d’être de nouveau avec lui ? Ça aura le mérite d’être clair. S’il veut véritablement être avec vous il prendra une décision en ce sens. Si non, vous pourrez définitivement tourner la page de cet amour qui ne ferait qu’entretenir en vous de faux espoirs.