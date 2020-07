Doit-on croire au miracle ?

Donc, l’impensable deviendra réalité.

En principe, les joueurs et les propriétaires devraient approuver la nouvelle convention de travail, d’une durée de six ans.

Par conséquent, le Canadien et les Penguins de Pittsburgh s’affronteront dans une courte série trois de cinq. L’enjeu : une qualification aux séries éliminatoires. On ne pouvait souhaiter un meilleur affrontement.

Pourtant, quand Gary Bettman a pressé le bouton « pause » le 12 mars dernier, Marc Bergevin et son groupe songeaient à la prochaine saison. Avant la date limite pour conclure des transactions, ils avaient déjà apporté quelques changements. Nate Thompson avait pris la direction de Philadelphie, Nick Cousins avait atterri à Las Vegas et Ilya Kovalchuk débarquait à Washington, où l’attendait Alex Ovechkin.

Chez le Canadien, on avait hissé le drapeau blanc.

On se préparait pour la saison 2020-21, ayant une faible lueur d’espoir de gagner à la loterie. Mais, ça, c’est une autre histoire, parce que le Canadien, avec la séance de sélection des meilleurs joueurs juniors survenue il y a quelques jours, aurait plus de chances de gagner la loterie Alexis Lafrenière qu’auparavant, si jamais, bien sûr, il perdait contre les Penguins, un résultat que la plupart des observateurs prévoient.

Lourde commande

Mais, on doit toujours se garder une petite gêne.

Pourquoi ?

Parce qu’on redoute Carey Price.

Sauf qu’il va vivre une expérience particulière, comme ce sera le cas pour Matt Murray ou Tristan Jarry, qui, en revanche, misent sur l’une des formations les plus redoutables en attaque de la Ligue nationale.

Pour éliminer les Penguins, Price aura à composer avec deux matchs en deux soirs, trois matchs en quatre soirs, et si nécessaire, quatre matchs en cinq soirs et cinq matchs en sept soirs.

Une lourde commande quand on doit affronter l’artillerie lourde des Penguins : Crosby, Malkin, Guentzel, Letang et compagnie.

Certains affirment qu’il devra répéter les exploits de Jaroslav Halak, il y a 10 ans, tout en gardant en perspective qu’il remplira cette besogne dans un contexte encore plus exigeant.

Price peut-il voler une série ?

Avec la parité, influencer une série traduit mieux le défi qui attend le gardien.

Je reconnais que les Penguins ont été une bien meilleure formation que le Canadien au cours du calendrier régulier même si Crosby, Malkin, Letang et Guentzel ont raté plusieurs matchs.

Mais, on repart à zéro.

Les deux équipes seront en parfaite santé. Et, les statistiques peuvent être interprétées de bien des façons.

Si on s’attarde sur les statistiques de Price, lors des deux dernières saisons, ça n’a pas été reluisant en début de saison. Mais, on peut toujours avancer qu’il n’y a aucune statistique de Carey Price en août. Bon point.

Le Canadien a été supérieur aux Penguins en défense avec un meilleur taux d’arrêts à cinq contre cinq. Tiens, tiens.

Le Tricolore a également enregistré un meilleur ratio de tirs que les Penguins...

Bref, il y a des éléments intéressants. Je vous rappelle, comme on l’a fait depuis la fin des activités, que le Canadien a perdu 22 matchs par un but et 11 autres matchs où il a accordé un but dans un filet désert. On parle de 33 matchs. Ce n’est certainement pas un aspect à négliger.

L’influence de Weber

Alors, peut-on croire au miracle ?

Trop tôt pour se prononcer. À la réflexion, Shea Weber pourra donner plus de minutes à son entraîneur en raison de ce long congé. Il est en parfaite forme, et c’est à considérer. N’oublions pas que le tournoi par élimination exige un plan de match particulier. Et Weber est une carte importante dans le jeu de Claude Julien.

Mais, je l’avoue, quand on consulte les effectifs des Penguins, ça fait peur.

Ça remet tout en question.