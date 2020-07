Tramway: le BAPE refuse la demande de confidentialité du dossier d'affaires

Alors que le bureau de projet réclamait une confidentialité d’une durée de 25 ans du dossier d’affaires du réseau structurant de transport en commun, le BAPE a refusé cette demande.

«La commission rejette la demande de confidentialité qui a été déposée par l’initiateur», a brièvement fait savoir Corinne Gendron, présidente de la commission d’enquête du BAPE, vendredi en début d’après-midi. Une décision écrite détaillée du BAPE devrait être publiée vendredi après-midi.

Daniel Genest, directeur du bureau de projet, a pris acte de la décision en affirmant que la Ville de Québec ne la contestera pas. Cela dit, ce dernier a renvoyé la balle au gouvernement du Québec. «Le destinataire du document [le dossier d’affaires] est le gouvernement du Québec [qui] aura à faire sa décision pour la suite des choses».

Jeudi, le BAPE avait déjà rejeté une autre demande de confidentialité du bureau de projet qui portait sur la carte des expropriations. Cette carte détaillée sera finalement publiée le 16 juillet.

Les arguments du bureau de projets

Plus tôt en journée, Daniel Genest a dit s’appuyer sur la Loi d’accès aux documents des organismes publics pour demander que le dossier d’affaires du réseau structurant ne soit pas rendu public «avant un délai de 25 ans».

Il a expliqué que «le dossier d’affaires contient des informations que, si elles étaient rendues publiques, affecteraient l’intégrité des marchés publics. Ces informations de nature stratégique concernent notamment le financement du projet, les aspects d’approvisionnement, de gouvernance et de gestion des risques», lit-on dans une lettre signée par M. Genest.

Selon cette missive, «la divulgation de ces informations priverait l’organisme des bénéfices de la libre concurrence et d’un appel d’offres [...] [Cela] priverait donc l’ensemble des contribuables du meilleur prix résultant de l’offre du plus bas soumissionnaire conforme et empêcherait l’atteinte du but de l’appel d’offres public».