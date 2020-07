Eté 2020, l’échappée martienne

Paris | Cet été, les Terriens ont un nouveau grand rendez-vous avec Mars: trois missions d’exploration s’envoleront vers la planète rouge, l’ultime frontière pour l’humanité qui nourrit l’espoir, de plus en plus crédible, d’y détecter des signes d’une vie passée, et, à l’avenir, d’y poser le pied.

Le cycle de la mécanique céleste n’offre qu’une fenêtre de tir tous les 26 mois, la distance entre Mars et la Terre étant à cette période plus courte que d’habitude, ce qui rend le voyage plus facile (55 millions de kilomètres, soit environ six mois de voyage tout de même).

Trois pays sont dans les starting blocks. Les Émirats arabes unis ouvriront le bal le 15 juillet en envoyant la première sonde arabe interplanétaire de l’histoire, Al-Amal (Espoir), étudier l’atmosphère de la planète. Suivra la Chine, qui fera elle aussi son baptême martien avec Tianwen (Questions au ciel), en expédiant une sonde et un petit robot téléguidé, entre le 20 et le 25 juillet.

La plus ambitieuse, l’américaine Mars 2020, s’élancera le 30 juillet pour faire atterrir un véhicule conçu pour explorer sa surface, le rover Perseverance, signant le début d’un programme pharaonique encore jamais réalisé de prélèvement d’échantillons, en vue de leur retour sur Terre. Une étape clé dans la quête du vivant.

Une quatrième échappée russo-européenne était programmée, ExoMars et son robot de forage, mais a dû être reportée à 2022 à cause de la pandémie de coronavirus.

Cette ruée vers la planète rouge n’est pas inédite: véritable pépite scientifique, notre plus proche voisine a accueilli depuis les années 1960 plusieurs dizaines de sondes automatiques, américaines pour la plupart, en orbite ou au sol, dont beaucoup ont échoué.

Mais depuis les années 2000 et la découverte prouvant que de l’eau liquide y avait coulé en surface, l’attrait va crescendo, et Mars est devenue la priorité des explorations spatiales.

« C’est la seule planète où l’on a la chance de détecter une forme de vie passée, et plus nous accumulons des connaissances, plus l’endroit est prometteur. On sent que quelque chose de palpitant s’approche, et qu’il faut en être ! », explique à l’AFP Michel Viso, exobiologiste au CNES, l’agence spatiale française qui a conçu l’un des principaux instruments du rover Perseverance de la Nasa.

Traces de vie piégées

Les États-Unis, l’Europe, l’Inde, la Chine, les Émirats, et en 2024 le Japon qui enverra une sonde explorer Phobos, l’une des lunes de Mars... comme avec la Lune, chacun cherche à marquer des points dans cette quête, pour s’affirmer comme une puissance scientifique et spatiale.

Avec un autre rêve en tête, plus lointain: celui de « contribuer à l’aventure de l’exploration humaine sur Mars, qui représente la frontière ultime où l’homme pourra se rendre, d’ici 20, 30 ou 40 ans », analyse Michel Viso.

L’objectif d’un vol habité sur Mars n’est pour l’heure sérieusement envisagé qu’aux États-Unis, les seuls à avoir lancé des études détaillées sur la faisabilité d’une telle aventure. Mais à laquelle d’autres nations pourraient s’associer.

Les Émirats envisagent par exemple la construction d’une « Cité des sciences » reproduisant les conditions environnementales de Mars en vue de l’établissement d’une colonie humaine d’ici... 2117.

La planète n’est aujourd’hui qu’un immense désert glacé, qui a lentement perdu son atmosphère dense après un gigantesque changement climatique, il y a environ 3,5 milliards d’années, et n’est plus protégée des radiations cosmiques. Bref, rien qui ne la rende habitable en l’état, ni qui permette de la transformer en une « Terre bis ».

Mais l’interrogation est d’abord de savoir si elle fut habitée par le passé, lorsque les conditions pour une vie métabolique (des microbes par exemple) étaient réunies.

« Il y a quatre milliards d’années, les conditions sur la surface étaient très proches de ce qu’il y avait sur Terre au moment où la vie est apparue », avec une atmosphère dense, de l’eau liquide, relève Jorge Vago, responsable scientifique d’ExoMars à l’agence spatiale européenne (ESA).

Alors pourquoi y a-t-il de la vie sur Terre et, a priori, plus sur Mars - s’il y en a eu ? C’est à cette question que tentent de répondre les différents robots qui ont sillonné la surface, comme le fait actuellement Curiosity de la Nasa.

Perseverance viendra compléter la quête du célèbre robot, en se posant dans un environnement inexploré, le cratère Jezero, riches en roches sédimentaires et qui abrite un relief en forme de delta attribué à l’embouchure d’un ancien fleuve qui se déversait dans un lac: le site idéal pour avoir piégé des traces d’une vie passée - dont l’eau liquide et le carbone sont les deux présupposés.

Mars 2020 doit prélever une quarantaine d’échantillons pertinents, dont une trentaine reviendront sur Terre: ce retour sera l’objet d’une mission extrêmement complexe en plusieurs étapes, avec notamment un redécollage inédit. Elle devrait permettre d’analyser ces fragments exotiques avec des instruments terrestres ultra performants. Mais patience: pas avant dix ans.

Destination Mars: la sonde émiratie Espoir, message au monde arabe

Dubaï | Après avoir envoyé leur premier astronaute dans l’espace, les Émirats arabes unis s’apprêtent à lancer mercredi une sonde vers la planète Mars, appelée Espoir et symbole des ambitions d’un pays à l’influence grandissante dans la région.

Le riche pays du Golfe espère ainsi rejoindre un club restreint. Seuls les Éats-Unis, l’Inde, l’ex-Union soviétique et l’Agence spatiale européenne ont placé avec succès des sondes autour de la planète rouge, tandis que la Chine se prépare à en y envoyer une ainsi qu’un robot.

L’État fédéré, composé de sept émirats et unifié en 1971, connu pour ses gratte-ciel interminables ou ses îles artificielles en forme de branches de palmier, va aussi réaliser une première arabe.

Misant de plus en plus sur les nouvelles technologies, sur fond de chute des revenus du pétrole, le pays dispose déjà de neuf satellites en état de marche en orbite et prévoit d’en lancer huit autres dans les années à venir.

La sonde appelée Al-Amal, ou Hope en anglais (Espoir, en français), doit être lancée depuis le centre spatial japonais de Tanegashima le 15 juillet et atteindre son orbite en février prochain.

Objectif de la mission: fournir une image complète de la dynamique météorologique de l’atmosphère de Mars et ouvrir la voie à des percées scientifiques.

La sonde est aussi présentée comme le premier pas d’un projet plus important, la construction d’une colonie humaine sur Mars dans les 100 prochaines années.

« Pont vers l’avenir »

Le plus célèbre des sept émirats, Dubaï, a engagé des architectes pour imaginer à quoi pourrait ressembler cette colonie et va la recréer dans le désert sous le nom de « Science City », pour un coût d’environ 500 millions de dirhams (plus de 120 millions d’euros).

En septembre 2019, l’Émirati Hazza al-Mansouri est devenu le premier citoyen arabe à séjourner dans la Station spatiale internationale (ISS) qu’il a rejointe à bord d’une fusée Soyouz russe.

« Nos grands-parents ont suivi les étoiles pendant leurs marche vers la gloire. Aujourd’hui, nos enfants les regardent pour construire leur avenir », s’est félicité le souverain de Dubaï, cheikh Mohammed ben Rachid Al-Maktoum, dans un tweet mardi.

La jeune nation du Golfe, dont l’influence va du Yémen à la Libye en passant par la Corne de l’Afrique, espère avoir une stature d’acteur régional clé.

Elle est déjà devenue un centre financier et une destination touristique, malgré un ralentissement économique ces dernières années. C’est par ailleurs le premier pays arabe à s’être doté d’un programme nucléaire civil.

Le pays, en particulier Dubaï, attire des millions de jeunes expatriés diplômés venus du monde entier, notamment du Moyen-Orient et d’Afrique du nord.

En dépit de certaines critiques concernant ses interventions, notamment au Yémen, la fédération se fait chantre de la tolérance, avec notamment la première visite d’un pape dans la péninsule arabique.

« Les Émirats arabes unis ont compris que l’espace est très important pour leur développement et leur durabilité. C’est un pont vers l’avenir », a déclaré à l’AFP Mohammed al-Ahbabi, directeur général de l’Agence spatiale du pays.

« Vecteurs du changement »

Sarah al-Amiri, 33 ans, ministre des Technologies avancées et cheffe adjointe du projet, y voit « un message d’espoir pour la région, un exemple de ce qui est possible si on y met les talents de la jeunesse et qu’on les utilise de manière positive ».

« Nous investissons dans le spatial depuis plus de 15 ans (...) et il s’agit de mettre notre talent au service du reste de la région », a-t-elle souligné auprès de l’AFP depuis Tokyo.

Dans le sillage de la mission Mars, les Emirats ont annoncé qu’ils ouvraient leurs portes aux jeunes des pays arabes pour participer à un programme spatial de trois ans.

« Ils peuvent venir, acquérir de l’expérience, être les vecteurs du changement pour toute la région, nous ne pouvons pas dire que cette région est instable et rester passifs », a estimé la ministre.

Fondé en 2006 à Dubaï, le Centre spatial Mohammed Bin Rashid (MBRSC), qui a été le fer de lance du projet auquel ont participé quelque 450 personnes, dont plus de la moitié émiraties, est en pleine effervescence.

Exploration de Mars: une quarantaine de missions depuis 1960

Paris | La course à l’exploration de Mars a donné lieu depuis 1960 à plus d’une quarantaine de missions, dont moins de la moitié ont été couronnées de succès. L’intérêt pour la planète rouge ne faiblit pourtant pas, et de nouveaux acteurs s’apprêtent à tenter l’aventure.

1960-1964: échecs soviétiques

L’Union soviétique est la première à envoyer des sondes à partir de l’automne 1960, trois ans seulement après le lancement du premier satellite artificiel Spoutnik 1. Mais durant quatre ans, elle essuie de nombreux échecs.

Marsnik 1 et 2, les deux premières sondes lancées en octobre 1960, ne parviennent pas à atteindre l’orbite terrestre.

Nouvel échec deux ans plus tard, avec Spoutnik 22, qui se désintègre peu après son lancement.

En 1962, Mars 1 est le premier engin à quitter véritablement l’attraction terrestre mais la communication est rompue quelques mois plus tard.

Zond 2, lancée fin 1964, ne peut mener à bien les observations planétaires prévues mais elle est la première sonde à s’approcher de Mars.

1965: Mariner 4 survole Mars

Le 15 juillet 1965, le vaisseau américain Mariner 4 entre dans l’histoire en survolant la planète rouge. Une vingtaine de photographies sont transmises, révélant une surface désertique parsemée de cratères.

En 1969, nouveaux succès américains avec Mariner 6 et 7 qui collectent plusieurs dizaines d’images.

1971: premier satellite

Mariner 9 devient en novembre 1971 le premier véritable satellite autour de Mars, dont il fait une carte photographique détaillée, montrant des traces de volcanisme et d’érosion fluviale.

En décembre, la sonde soviétique Mars 3 atteint la surface martienne mais, largué en pleine tempête de poussière, l’atterrisseur ne fonctionne qu’une vingtaine de secondes, le temps de transmettre des bribes de données.

Quelques jours plus tôt, Mars 2 était parvenue elle aussi à se placer en orbite mais le module de descente s’était écrasé.

1976: Viking 1 et 2 se posent sur Mars

Les États-Unis sont la première nation à faire fonctionner des engins sur Mars: en juillet 1976, la sonde Viking 1 est le premier vaisseau à se poser en douceur sur une autre planète, suivie en septembre de Viking 2.

Leur mission a permis de collecter plus de 50.000 photos et de montrer que le sol martien était dénué de tout signe de vie.

1997: Mars Pathfinder et Sojourner

Les années 1990 voient la reprise des missions d’exploration avec des résultats contrastés: sept sondes sont perdues. La NASA connaît toutefois deux succès: en juillet 1997, Mars Pathfinder parvient à déposer sur la planète le petit robot mobile Sojourner, Mars Global Surveyor, placé en orbite en septembre, collectera durant neuf ans des données détaillées et détectera notamment la présence de minéraux.

L’année suivante, le Japon lance Nozomi, qui échoue à se mettre en orbite.

2003: l’européenne Mars Express

Lancée à l’initiative de l’Agence spatiale européenne, la sonde Mars Express gravite autour de Mars à partir de décembre 2003. Elle est toujours opérationnelle.

En revanche, le mini-atterrisseur Beagle 2 qu’elle avait largué n’a jamais donné signe de vie mais sera repéré à la surface de la planète, en janvier 2015.

2004: Spirit et Opportunity

Deux robots géologues américains se posent en janvier 2004 pour une mission fructueuse, qui se poursuivra jusqu’en 2010 pour Spirit et 2018 pour Opportunity.

Ce dernier, champion de la distance extraterrestre parcourue (45 km), a envoyé sur Terre plus de 200.000 images et découvert des traces d’environnements humides.

2012: Curiosity, toujours actif

Le robot américain Curiosity se pose sans encombre en août 2012. Seul engin encore actif sur Mars, il a permis de montrer que la planète était propice à la vie microbienne dans un lointain passé et devait de ce fait être potentiellement habitable.

En mai 2008, Phoenix, un autre engin américain, avait pu sonder le permafrost et confirmer la présence d’eau gelée.

2014: l’Inde rejoint le club

En septembre 2014, l’Inde réussit son pari de placer une sonde en orbite. Mars Orbiter Mission, dont l’objectif est de mesurer la présence de méthane, a été produite à bas coût et en un temps record.

2016: la mission européenne ExoMars

En octobre 2016, l’Europe échoue à poser son atterrisseur test Schiaparelli, mais parvient à placer en orbite sa sonde d’exploration TGO.

Victime de difficultés techniques aggravées par la pandémie en cours, la mission russo-européenne ExoMars, qui prévoyait d’envoyer à l’été 2020 un robot forer le sol martien, a été reportée à 2022.

2020: la ruée vers Mars

Trois missions doivent s’envoler en juillet vers Mars avec deux nouveaux acteurs: les Émirats arabes unis qui doivent envoyer la première sonde arabe et la Chine qui va lancer Tianwen-1, avant de déployer un véhicule téléguidé.

Les États-Unis lanceront fin juillet leur cinquième véhicule exploratoire, Perseverance.