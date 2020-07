Étienne Grandmont regrette «la camisole de force budgétaire» pour le tramway

Étienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables, a regretté vendredi «la camisole de force budgétaire» imposée par le gouvernement du Québec au projet de réseau structurant de Québec.

«Ce n’est pas pratique courante de fixer l’enveloppe budgétaire avant d’avoir complété les études techniques, la conception préliminaire et le plan d’affaires [...] Pourquoi le gouvernement du Québec impose une camisole de force budgétaire au projet de réseau structurant de transport en commun Québec alors qu’il ne le fait pas pour d’autres projets?», s’est demandé M. Grandmont, vendredi matin, au dernier jour de la première partie des travaux du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) consacré au tramway.

Ce dernier a ajouté qu’il est normal et usuel que les coûts soient ajustés à la hausse «au bénéfice des futurs utilisateurs» au fur et à mesure de l’avancement et de «l’affinement» de ce genre de mégaprojet. Il a donné l’exemple du REM (Réseau express métropolitain), à Montréal, dont le budget «est passé de 5,5 G $, à 6,5 G $ et, bientôt à 7 G $».

Possible portée supplémentaire

Appelé à réagir, Mathieu Grondin, directeur général à Transports Québec, a répondu que «le projet a été estimé initialement dans une enveloppe de 3,3 G $ (dont 1,8 G $ du gouvernement du Québec). On est toujours dans cette enveloppe-là [...] Si on décide d’avoir une portée supplémentaire à la portée qu’on a décidée au départ, peut-être que les coûts pourraient être ajustés, mais ce n’est pas le cas à ce moment ceci».

Ce dernier a ajouté comprendre «qu’il y a des projets qui peuvent dépasser les coûts initiaux, mais ce n’est pas dans la pratique habituelle. Ce n’est pas dans nos façons de faire. On se fixe un budget au départ puis on tente de le respecter».

De son côté, Daniel Genest, directeur du bureau de projet du réseau structurant, a convenu qu’il a «dû faire des choix judicieux et déchirants au cours des derniers mois pour cadrer dans les 3,3 G $». Sans ces limitations budgétaires, le trambus n’aurait probablement pas été abandonné, a-t-il laissé entendre.