Fillettes disparues depuis mercredi: peut-être un accident volontaire, selon un expert

L’accident impliquant les deux fillettes et leur père mercredi soir sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire pourrait être «volontaire», selon un analyste en interventions policières.

«Ça ressemble à ça étrangement», a indiqué Daniel Cléroux au micro de Pierre Nantel à QUB radio, vendredi.



Norah Carpentier, 11 ans, et Romy Carpentier, 6 ans, sont portées disparues depuis mercredi soir. Considéré comme le principal suspect, leur père Martin Carpentier, 44 ans, est aussi recherché.

Une alerte Amber a été déclenchée jeudi après-midi.

Daniel Cléroux soutient que cette théorie de l’accident «volontaire» devient de plus en plus plausible puisqu’il n’y a pas réellement de témoin capable de fournir plus d’information sur la scène.

«Je sais par expérience que des gens peuvent faire des tonneaux et s’ils sont bien attachés, il n’y aura pas de blessures graves. Ils vont être secoués. Mais de là à dire: “Allez les enfants, on se dépêche à courir.” Il y a soit une très grande complicité, il y a un problème de maladie mentale ou il y a quelque chose qu’on ne s’explique vraiment pas pour l’instant», a-t-il ajouté.