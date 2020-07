Josélito Michaud à QUB: «C’est le médium que je préfère»

Dès le 7 juillet, Josélito animera le balado Et après.., à QUB radio, dans lequel il discutera avec différents invités de l’après-COVID-19. L’animateur nous parle de ce projet emballant.

Josélito, comment ça va?

Je vais bien! Je suis en mode retour. On annoncera prochainement mon retour à la télévision, et je lancerai bientôt un nouveau roman. Et, bien sûr, je fais aussi mon retour à la radio cet été; ça me rend très heureux!

Comment est née l’idée du balado Et après...?

La COVID m’a beaucoup aidé à mettre le pied sur le frein. Je travaillais sur plusieurs projets en même temps, et la pandémie m’a donné le droit de me calmer, de me poser et de me reposer. J’ai travaillé, mais avec beaucoup moins de pression. Depuis un bout de temps, avant la pandémie, j’étais très préoccupé par la vitesse à laquelle tout le monde allait. Je me disais que ce n’était pas ça la vie, et qu’on devrait tous être plus contemplatifs. Quand la COVID-19 est arrivée, je me suis beaucoup interrogé sur ce qui allait se passer après. J’ai donc proposé à QUB radio d’en faire une émission.

Est-ce que tous les thèmes abordés tourneront autour de ce qui suivra la pandémie?

Oui. Je ferai des entrevues et je jaserai avec mes invités de différents sujets, tels que le confinement, la façon dont ils ont vécu la crise et leur vision de l’avenir après cette pandémie.

Qu’est-ce qui ressort en général de tes entretiens?

Ce qui est étonnant, c’est que tout le monde a réalisé que quelque chose ne marchait plus et qu’il fallait que ça change. Je constate aussi que plusieurs ont peur qu’on oublie tout une fois que tout sera rentré dans l’ordre. Il ne faut pas effacer ce qui s’est passé, il faut grandir à travers tout ça. Il y a une grande volonté de changement, et les gens se remettent beaucoup en question.

Comment as-tu sélectionné tes invités?

Je les ai choisis en fonction de ce que je voulais entendre. Je ne voulais pas inviter une vedette juste pour avoir une vedette à l’émission. J’y suis allé avec des gens qui —je le savais— auraient quelque chose à dire. Je recevrai des personnalités de différents milieux: des artistes, des politiciens ou, encore, des gens qui sont en plein cœur de l’actualité et qui ont parfois eu des décisions importantes à prendre.

Que représente ce retour à la radio pour toi?

Je n’ai pas fait de radio depuis 2016; j’avais volontairement décidé de me retirer. Je voulais attendre que l’occasion parfaite se présente. Je travaillais surtout en développement. Après la série Olivier, en 2017, j’ai eu besoin de me retirer. Mais la radio est le médium que je préfère et, grâce à la formule balado, j’enregistre tout ça de chez moi. J’adore explorer cette nouvelle façon de faire!

Quels sont tes autres projets?

Je présenterai à l’automne une nouvelle série documentaire de sept épisodes à Radio-Canada, Josélito autour du monde, dans laquelle je vais vraiment aller au cœur des choses. Je vais aussi sortir la suite de mon roman Olivier à la rentrée. Il est aussi question d’adapter ce deuxième volet pour la télévision. Cette suite sera beaucoup moins personnelle que la précédente. Je me suis permis certaines libertés parce qu’il y a des thèmes que je voulais absolument aborder dans la suite.