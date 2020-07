Photo courtoisie

Daniel Bacon (photo) vivra aujourd’hui sa dernière journée de travail à titre d’employé manuel à la Ville de Québec, dans l'arrondissement de Beauport. Daniel quitte ses fonctions pour la retraite après 31 ans de loyaux services. Daniel est un grand sportif. Il a bien l’intention de profiter des moments de loisirs qui s’offrent à lui pour pratiquer encore plus le golf, le vélo, le badminton et poursuivre son entraînement en gymnase, tout en effectuant de légers travaux sur sa voiture. Il lui reste à réaliser, avec sa conjointe Lyne à la retraite, elle, depuis 8 ans, son plus grand rêve, soit de posséder un chalet ou une petite maison au bord de l’eau afin de profiter de la nature et de la tranquillité. Le couple a 2 enfants (Erik et Dany et leurs conjointes, Sara-Emilie et Mellina) et une petite-fille (Alice, qui a 3 ans).

Un nouveau chef prend la barre

Photo courtoisie

Martine Plante et Emmanuelle Villa, copropriétaires des Mordus, m’annoncent que Jonathan Jeanrie, qui a occupé le poste de chef du Montego pendant 14 ans, prend les commandes des cuisines de la brasserie Les Mordus. Ouverte en décembre dernier à même l’Hôtel Clarendon, la brasserie Les Mordus a conçu récemment la Cabane du Pêcheur spécifiquement pour répondre à la demande actuelle des Québécois en raison de la crise de la COVID-19. Le concept présente une offre de commandes à la fenêtre sur la façade du restaurant donnant sur la rue des Jardins. Comme à l’habitude, les Mordus ont fait appel à une artiste d’ici pour la conception de la Cabane du Pêcheur. Marie-Pier Pagé a érigé rames, sandales et casiers à homards dans un décor maritime invitant.

Une première

Photo courtoisie

Une nouvelle année commence dans les Clubs Lions de la grande région de Québec et le nouveau gouverneur sera Marc-André Paré (Photo). Il est le premier Beauceron qui accède au poste de gouverneur d'un district des Clubs Lions International. Il est membre du Club Lion de Tring Jonction/Saint-Frédéric/Saint-Jules/Saint-Séverin dans la Beauce. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jessica Simpson (photo), actrice, chanteuse, styliste et personnalité de la télévision américaine, 40 ans... Marie Hélène Raymond, du Musée national des beaux-arts du Québec (MBAQ)... Adam Foote, défenseur des Nordiques de 1991 à 1995, 49 ans... Martin Laurendeau, ex-joueur de tennis québécois, 56 ans... André Dawson, joueur de baseball avec les Expos de 1976 à 1986, 66 ans... Lise Thouin, comédienne et actrice, chanteuse et auteure, 70 ans... Dr Gendron Marcoux, médecin des As de Québec (LAH).

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 juillet 2015. Omar Sharif (photo), 83 ans, acteur égyptien (Lawrence d’Arabie et Docteur Jivago)... 2018. Henry Morgenthau III, 101 ans, auteur et producteur américain de télévision... 2017. Isabelle Sadoyan, 89 ans, actrice française... 2016. André Dion, 94 ans, ornithologue québécois... 2015. Jon Vickers, 89 ans, ténor canadien... 2013. André Verchuren, 92 ans, accordéoniste français... 2011. Pierrette Alarie, 89 ans, soprano et l'une des voix les plus raffinées du Québec... 2002. Jean-Pierre Côté, 76 ans, lieutenant-gouverneur du Québec de 1978 à 1984... 2000. Henri Bergeron, 75 ans, animateur de télévision.... 1978. John D. Rockfeller III, 72 ans, membre de la célèbre famille Rockfeller des États-Unis.