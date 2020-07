Le maire évoque un tracé réduit dans Charlesbourg et confirme une demande d'échéancier accéléré

Le maire de Québec a évoqué vendredi la possibilité que le tracé du tramway soit raccourci dans le secteur de Charlesbourg et a confirmé qu'il a demandé un échéancier accéléré pour la réalisation du tramway.

«L'éventualité que, par exemple, quand on va ouvrir les enveloppes [de l'appel d'offres] ça coûte plus cher que prévu, on a prévu cette éventualité. On pourrait par exemple raccourcir le tramway en partie ou complètement entre la 76e Rue et la 41e Rue», a indiqué Régis Labeaume en marge de l'inauguration du marché public de Sainte-Foy.

Cette déclaration fait suite au passage devant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) du directeur du bureau de projet, Daniel Genest, mercredi. Celui-ci avait évoqué la possibilité d'un tracé plus court si les coûts sont plus importants que prévu.

«C'est pas un objectif, a précisé le maire. Tout le monde a travaillé fort pour tenter de s'ajuster le plus précisément possible [dans les coûts] au marché actuel.» Mais le maire a indiqué que les chiffres utilisés étaient pré-COVID.

Par ailleurs, M. Labeaume a confirmé qu'il a proposé en mai un échéancier accéléré pour la réalisation du projet de réseau structurant.

«Oui, on a devancé l'échéancier. Et on s'est dit, en même temps: ce serait l'fun que ça soit tout réglé aux prochaines élections pour mettre ça derrière nous autres.»

La motivation première est aussi de mettre en marche la machine pour participer à la relance de l'économie, a-t-il ajouté. «Ce projet, dans deux mois, sera le plus gros projet de Québec et au Québec.»

Ainsi, avant la COVID, le lancement de l'appel de proposition pour trouver un consortium qui réalisera le projet de réseau devait se faire en novembre 2020. Le bureau de projet a pris la décision de devancer de deux mois le lancement de l'appel. Il devait travailler tout l'été pour rendre le document d'appel d'offres en trois vagues à partir de la dernière semaine d'août.

Le contrat pourrait ainsi être signé avec le consortium choisi à l'été 2021 plutôt qu'en février 2022. Il est cependant toujours nécessaire pour la Ville d'obtenir le décret gouvernemental pour procéder selon cet échéancier souhaité. Cela n'est pas encore réglé, a confirmé le maire.

Quant à la publication de la carte des expropriations, que le BAPE a décrétée cette semaine, le maire s'est dit «d'accord avec la décision».