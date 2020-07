Les joueurs approuvent la nouvelle convention collective

Comme prévu, les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont approuvé le nouveau contrat de travail proposé par le circuit Bettman, vendredi.

Puisque le syndicat des joueurs avait d’ores et déjà accepté l’entente, il aurait été surprenant de voir un vote contraire. Selon le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, 78,8 % des joueurs ont voté en faveur de l’entente, ce qui est bien plus que la majorité simple de 50 % + 1 qui devait être atteinte.

La nouvelle convention collective sera effective jusqu’à septembre 2026. Elle ouvre également la porte au plan de retour au jeu de la LNH, qui contient les dates importantes des séries éliminatoires à 24 équipes de cet été.

Si tout se passe bien, les camps d’entraînement débuteront le 13 juillet, puis les équipes voyageront vers l’une des deux «villes-bulles» le 26 juillet. La ronde qualificative débutera quant à elle le 1er août. À noter que les joueurs auront la possibilité de refuser de participer à ce tournoi.

Le Canadien de Montréal, qui affrontera les Penguins de Pittsburgh en phase de qualifications dans un format 3 de 5, jouera le 1er, le 3 et le 5 août. Si deux autres matchs sont nécessaires, ceux-ci seront tenus les 7 et 8 août.

Edmonton et Toronto

La LNH a confirmé que les deux villes en question seraient bien Toronto et Edmonton. Chaque équipe pourra compter sur 52 individus dans la «bulle», avec un maximum de 31 joueurs. Tous les participants devront passer un test de dépistage à la COVID-19 ainsi que faire contrôler leur température et leurs symptômes chaque jour.

La seconde phase de la loterie du repêchage, qui permettra à une équipe de la ronde qualificative de mettre la main sur le premier choix de l’encan, aura lieu le 10 août. Le repêchage lui-même est programmé pour les 9 et 10 octobre.

Finalement, la série finale de la coupe Stanley débutera le 22 septembre et prendra fin au maximum le 4 octobre.

Le nouveau contrat permettra également aux athlètes de toucher un salaire minimum plus important et leur garantie aussi une participation aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 et de 2026.

«Aujourd’hui (vendred), la LNH et l’AJLNH annoncent un accord significatif qui aborde les incertitudes de tout le monde, avec le plan d’achèvement de notre saison 2019-2020 et les bases pour une croissance à long-terme de notre Ligue», a déclaré par voie de communiqué le commissaire Gary Bettman.

Le Bureau des gouverneurs de la LNH, dont les membres devaient se prononcer pour confirmer l’adoption du contrat, ont aussi voté en faveur de la convention.