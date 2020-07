L’indépendance de la Cour suprême

Hier, la Cour suprême des États-Unis se prononçait dans les dernières causes de la session 2019-2020. Si, normalement, le calendrier s’étend d’octobre à juin, des délais attribuables à la COVID-19 expliquent que le suspense se soit prolongé jusqu’en juillet.

Depuis plusieurs années déjà, la vie politique américaine est particulièrement polarisée et les nominations à la Cour suprême sont scrutées de près, républicains et démocrates espérant qu’elles puissent influencer durablement le cours des choses. Donald Trump a eu l’opportunité de procéder à deux de ces nominations et cinq des neuf juges sont maintenant considérés comme plus conservateurs.

Quel bilan peut-on tirer de l’ensemble des jugements dévoilés pour la session qui se termine? Que, dans l’ensemble, la Cour suprême est effectivement encline à rendre des décisions qui favorisent des revendications chères aux conservateurs, mais, et c’est le plus important, qu’elle demeure indépendante du pouvoir politique.

Si la droite religieuse américaine peut se réjouir de trois jugements récents, le plus haut tribunal a également contribué à mieux définir les limites du pouvoir présidentiel. La journée d’hier fut particulièrement intéressante à ce chapitre.

Alors que leur opinion, dans des dossiers rattachés à la pratique religieuse, était conforme aux préjugés que nous entretenons sur les juges Gorsuch et Kavanaugh, les deux candidats nommés par le président n’ont pas hésité à se joindre à cinq autres collègues pour infliger une défaite constitutionnelle majeure à la présidence.

Si, comme moi, vous accordez une grande importance au respect des balises constitutionnelles, il faut se réjouir des décisions majoritaires de la cour dans des dossiers impliquant le pouvoir exécutif. Bien sûr, dans l’immédiat, il était question des déclarations de revenus du président, mais il était surtout question de l’immunité présidentielle.

Donald Trump ne sera pas éternellement président. Qu’il soit battu en novembre ou qu’il parte après un second mandat, ses successeurs sauront que leur immunité n’est pas totale. La Cour suprême l’a rappelé hier, tout comme elle a envoyé un message clair au Congrès: ce dernier ne doit pas abuser de son pouvoir.

Les Américains ne verront probablement pas les déclarations de revenus de leur président avant de déposer leurs bulletins dans l’urne le 3 novembre. C’est regrettable, mais ils devraient malgré tout se réjouir d’une victoire majeure: celle de la Constitution. Confrontée à un président qui teste constamment les limites de son pouvoir, la Cour suprême a démontré son indépendance.