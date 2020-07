NFL : pas de quarantaine pour les équipes de New York

Les gouvernements des États de New York et du New Jersey n’imposeront pas une période de quarantaine aux joueurs des Jets et des Giants de New York, ainsi qu’à ceux des Bills de Buffalo.

• À lire aussi: COVID-19: la NFL a établi ses protocoles

Les athlètes de ses trois équipes doivent revenir dans les installations de leur équipe respective prochainement, alors que les camps d’entraînement de la NFL s’amorceront à la fin du mois.

«Nous avons une exclusion pour les voyages essentiels et une équipe sportive professionnelle se qualifierait pour cette exclusion, a indiqué le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, au quotidien «New York Daily».

«Avec New York et le Connecticut, nous avons demandé aux gens qui venaient d’un point chaud de se mettre en quarantaine pendant 14 jours et de se faire tester. Une quarantaine de 14 jours ne fonctionne pas dans un calendrier de la NFL», a ajouté l’homme politique dont l’État accueille les Jets et les Giants pour leurs affrontements. Donc, nous aurons au moins le dépistage. Si quelqu’un a des symptômes ou qu’il a déjà été testé positif, j’espère qu’il ne montera pas dans l’avion.»

Murphy a également révélé que ses collègues et lui allaient bientôt se pencher sur le nombre de spectateurs qui seront acceptés dans les stades de leurs États.