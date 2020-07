Nouveau tarif préférentiel pour les producteurs en serres

QUÉBEC | Près de 1000 producteurs maraîchers en serre pourront bénéficier de nouveaux tarifs d’électricité sous peu, a confirmé vendredi le gouvernement Legault.

Tous les producteurs de serres dont la consommation équivaut à 50 kilowatts/heure (kWh) pourront bénéficier d’un tarif spécial de 5,59 cents du kWh. Auparavant, ce tarif était disponible seulement pour les producteurs dont la puissance était d’au moins 300 kWh.

L’annonce a été faite vendredi par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, son collègue de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, en compagnie de la PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, et du président des Producteurs de serres du Québec, André Mousseau.

Une demande en ce sens sera déposée devant la Régie de l’énergie à qui revient la décision finale d’autoriser ou non ce nouveau tarif, mais le ministre Jonatan Julien dit avoir confiance qu’il sera accepté tout en soulignant l’indépendance de ce tribunal administratif.

Ce nouveau tarif permettrait aux producteurs de serres d’économiser pas moins de 40 % sur leur coût annuel en énergie, soit environ 30 000 $ sur une consommation annuelle au prix de 75 000 $.

Le gouvernement Legault s’est engagé à doubler la superficie de culture en serre au Québec.