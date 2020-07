Quoi de neuf pour Lara Fabian?

Lara Fabian a profité des derniers mois pour passer du temps avec sa famille, écrire des chansons et un livre bien spécial. La chanteuse nous donne de ses nouvelles.

Lara, comment as-tu vécu les derniers mois?

Je dirais le plus sereinement possible avec un sens de l’observation complètement exacerbé.

Que retiens-tu de cette période de confinement?

Je retiens notre grande et incroyable résilience et le besoin que nous avons tous eu de revoir nos priorités.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour toi?

J’ai trouvé difficile de voir le désarroi imprégné dans le visage des gens pour qui ç’a été beaucoup plus difficile. J’ai aussi réalisé encore plus à quel point j’étais chanceuse d’avoir la famille que j’avais.

Qui étaient tes compagnons de confinement?

Mon mari, Gabriel, ma fille, Lou, et Kayla, notre adorable chienne.

Si tu avais pu être confinée avec une personnalité, laquelle aurais-tu choisie?

Ma mère. Elle est décédée il y a un an, mais j’aurais aimé apprendre à mieux la connaître.

Quelle sera la première chose que tu feras après le déconfinement total?

Je passerai du temps avec mon papa. J’ai tellement hâte!

Quel cours t’aurait intéressée durant cette période si tu avais pu en suivre un?

Un cours de pâtisserie; je suis tellement nulle en la matière! Mais heureusement, ma fille fait d’excellents desserts.

Si tu pouvais décrire ton année 2020 en un mot?

«Reset».

Quel sera ton premier achat après le confinement?

Une jolie paire de sandales. J’en ai besoin.

Qu’est-ce que tu as lu, regardé ou écouté durant le confinement?

J’ai beaucoup écrit. J’ai lu plusieurs livres sur la nutrition et sur le système immunitaire. Et j’ai regardé la série The Man in the High Castle, que j’ai trouvée incroyable.

Qu’est-ce que tu ne verras plus jamais de la même façon?

Probablement mon métier, parce que celui-ci va avoir beaucoup changé. Ce sera moins simple de voyager, et je ne pense pas que l’on pourra partir en tournée comme nous le faisions avant.

Comment te décrirais-tu en quelques mots?

Je suis un grand livre ouvert dont on ne connaît pas encore tous les chapitres.

Quel est ton plus beau moment des derniers mois?

Lorsque mon mari, ma fille et moi avons décidé de ne pas dormir de la nuit et de faire un concours de pâtisserie. Ç’a été un moment magique, et on a bien rigolé.

Si tu pouvais faire une entrevue avec une artiste, qui choisirais-tu?

Barbra Streisand. J’éprouve un grand respect pour cette femme et je l’admire énormément.

Si tu pouvais écouter un seul album pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu?

La bande sonore du film Le Prince des marées du compositeur James Newton Howard.

Dans un monde idéal, à quoi ressembleraient tes prochains mois?

Je continue de configurer la suite en respectant les nouvelles règles. J’ai évidemment une tournée à terminer. J’ai aussi écrit un album et je travaille actuellement sur un livre qui me concerne. Ce ne sera pas une biographie, mais plutôt un ouvrage spécial qui comportera des clichés de moi que les gens n’ont jamais vus.