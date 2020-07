Restes de la tempête tropicale Fay: beaucoup de pluie sur le Québec samedi

Plusieurs régions du Québec recevront beaucoup de pluie ce weekend en raison, notamment, des restes de la tempête tropicale Fay qui toucheront la province samedi matin.

Selon Environnement Canada, «la pluie associée à ce système pourrait générer des accumulations de l'ordre de 20 à 40 millimètres sur certaines régions du sud et du centre de la province». «Ceci dit, il est possible que certains secteurs reçoivent un total de plus de 50 millimètres localement avec l'apport additionnel des orages qui pourraient accompagner ce système.»

Fay, localisée sur la côte est américaine, a commencé à se déplacer au nord de la Caroline du Nord jeudi soir, soit en direction de la Nouvelle-Angleterre.

Selon le météorologue de Global News, Anthony Farnell, «Fay est une faible tempête tropicale avec des vents de seulement 80 km/h, mais produira beaucoup de pluie dans le nord-est américain et le sud du Québec», a-t-il indiqué, vendredi.

Le sud de l’Ontario ainsi que les provinces de l’Atlantique devraient aussi ressentir le passage de la tempête.

La pluie, samedi, sera accompagnée de températures variant autour de 26 degrés dans le sud et le centre du Québec.