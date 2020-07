Vague de dénonciations: l’ADISQ exclut Adamus et Dare To Care de son gala

À la suite des dénonciations pour abus et inconduite sexuelle qui ont notamment touché Bernard Adamus et le président de son étiquette de disque, Éli Bissonnette, l’ADISQ vient de publier un communiqué dans lequel elle déclare condamner « toute forme d’abus de pouvoir et de harcèlement dans l’industrie de la musique et du spectacle ».

Le conseil d’administration de l’ADISQ, où Bissonnette a siégé durant de nombreuses années, a pris la décision d’exclure Dare To Care Records de son association « en raison de faits reprochés à son président et unique actionnaire, Éli Bissonnette, notamment par plusieurs employé(e)s et ancien(ne)s employé(e)s ».

Même s’il est trop tard pour retirer DTC de la liste de candidatures dans les catégories industrielles pour le Gala de l’ADISQ 2020, l’ADISQ précise qu’étant donné que l’entreprise n’est désormais plus membre de l’ADISQ, elle ne pourra pas, dans les faits, récolter de nominations au gala.

L’organisation ajoute avoir également décidé d’exclure la candidature de Bernard Adamus de l’ensemble des catégories artistiques des galas. « Le conseil d’administration tient à affirmer qu’il n’hésitera pas à intervenir de façon similaire pour toute situation le commandant dans le futur. »

À ce sujet, il n’était pas précisé dans le communiqué si Yann Perreau, qui a aussi été visé cette semaine par des allégations d’inconduite sexuelle, allait subir le même sort auprès de l’ADISQ.

« L’ADISQ prend très au sérieux la question des abus de pouvoir et du harcèlement dans le milieu de la musique et du spectacle et s’engage à poursuivre les actions déjà entamées à cet égard dans l’ensemble de ses départements et à en initier de nouvelles. »

Avant même cette vague de dénonciations, l’ADISQ avait déjà prévu tenir cet automne une formation appelée L’éthique et la prévention des inconduites en milieu de travail.