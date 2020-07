CLOUTIER, Michel



À son domicile, le 28 juin dernier, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Michel Cloutier. Il était le fils cadet de feu Joseph-Arthur Cloutier et de feu Cécile Cauchon. Monsieur Cloutier demeurait à Québec et était enseignant en géographie et en histoire à la Polyvalente de Loretteville de 1965 à 1997.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 18 h à 20 h.Il laisse dans le deuil sa fille Julie Cloutier (Lambert Jetté), la mère de sa fille Gaétane Bourdages (Gilles Nadon), ses sœurs: Louise Cloutier (feu Gérard Brouard), Andrée Cloutier (Delbert Boudreau) et Denise Cloutier (feu Pierre L'Allier); ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lauberivière, téléphone: 418-694-9316, site web: https://lauberiviere.org/ .