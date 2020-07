LANDRY, Marcel



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 18 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Marcel Landry, époux de madame Michèle Renaut, fils de feu madame Marguerite Doyon et de feu monsieur Roméo Landry. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St- Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Michèle, ses enfants: Danielle, Louis et Jean (Nadine L'Italien); son frère Yvan (Louise Maheux) et feu Thérèse (Roland Gagnon); le fils de son épouse Jean-François Duminy (Marie-Chantal Savard) et sa petite-fille Isabelle; sa belle-sœur Christine Willemot (Henri), la famille Racine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web: www.societealzheimerdequebec.com.