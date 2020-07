LAJOIE, Claire Hamel



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 25 juin 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Claire Hamel, épouse de feu monsieur Gérard Lajoie, fille de feu madame Laura Cantin et de feu monsieur Joseph Hamel. Elle demeurait à Saint- Augustin-de-Desmaures.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil son fils Richard Lajoie (Nancy Drolet); ses petits-enfants: Jessica et Kevin Lajoie; sa belle-sœur Pierrette Rioux, ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Jardins du Haut Saint- Laurent-Côté Jardins, 4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 0K9, tél.: 418-780-8179, info@fondationjhsl-cj.ca. La famille exprime ses remerciements à tous les intervenants, plus particulièrement au personnel soignant du CHSLD des Jardins du Haut Saint- Laurent, pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.