CARRIER, Charles-Henri



À son domicile, le 18 juin 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Charles-Henri Carrier. Il demeurait à Lévis. Il est allé rejoindre ses parents Henri Carrier et Maria Richard, son épouse Suzanne Guay, sa compagne des dernières années Thérèse Pelletier et laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Sylvie Perreault), Jacinthe, François (Lise Beauvais), Lucie (René Tardif), Clément; ses petits-enfants: Mélissa et Isabelle Tremblay, Vincent et Geneviève Carrier (son petit-fils de cœur François Chabot), Mathieu et Simon Carrier; ses arrière-petits-enfants: Alexis et Benjamin Moffet, Ema et Rose Bolduc, Magalie et William Carrier, Charlotte et Félix Larochelle; ses frères et sœurs: feu Pauline (feu Léopold Fortin), feu Marthe, feu Paul-Eugène (feu Germaine Fortin), feu Jacqueline (feu Alexandre Pouliot), feu Maurice, Lucette (feu Maurice Bilodeau), feu Adrienne, feu Benoit (Louisette Bégin), Liliane (feu Alphonse Lamontagne), Clément (feu Huguette Thibault); ses beaux-parents: feu Rémi Guay et feu Leuvina Deschênes; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay: feu Raymonde (feu Léopold Lacombe), feu Charles-Henri (frère mariste), feu Carmen (feu Marcel Beaudoin), Gisèle (feu Paul Nolin), feu Claude (feu Fernande Mercier), feu Clermont (Huguette Deslauriers), Jacques (Diane Cormier), André (Thérèse Théberge), Réjeanne (Albert Landry), Gérard-Raymond (Lucie Bourget), et; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule mardi 21 juillet de 19h à 21h30 et le mercredi 22 juillet de 9h à 10h30.