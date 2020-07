DUSSAULT, Geneviève s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 5 juillet 2020, est décédée sœur Geneviève Dussault (en religion sœur Sainte-Geneviève), sœur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 92 ans dont 69 ans de vie religieuse, fille de feu dame Atala Rochette et de feu Alexandre Dussault. Elle était native de Deschambault, Québec.Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Gabrielle, feu Françoise épouse de feu Paul Trottier, feu Thérèse, Charlotte épouse de feu Joseph Vermeulen, Louisette épouse de feu Rodolphe Packwood et de feu Raymonde épouse de feu Fernand Masson. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines de même que ses ami(e)s. Elle a été confiée au