BARRETTE, Moïse



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 juillet 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Moïse Barrette, fils de feu M. Omer Barrette et de feu dame Marie-Thérèse Bernier. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). L'inhumation des cendres aura lieu lundi le 13 juillet 2020 à 13h30 au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil son amie de cœur Johanne Gagnon, ses sœurs: Huguette, Lucille (Jean-Paul Lambert), Marie-Anne (François Nolet) et Suzanne (Eric Levesque); sa belle-sœur Carole Lizotte (Marc Castonguay), ses neveux et nièces: Yannick Barrette (Cathie Girard), Kevin Barrette, Marie-Eve Barrette Lambert (François Fortier), Rémy Lambert Barrette et Valérie Barrette (Emmanuel Morin); ses petits-neveux: Frédéric Fortier, Alexandre Fortier, Philippe Gélinas Barrette, Denis Barrette et Dave Barrette; ainsi que ses oncles et tantes des familles Moïse Barrette et Wilfrid Bernier, ses cousins et cousines, ses collègues de travail de l'Hôtel Le Concorde et ses frères Chevaliers de Colomb ainsi que plusieurs ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents Omer et Marie-Thérèse ainsi que ses deux frères Yvan et Denis où il reposera auprès d'eux. Sa famille remercie tout le personnel du 8e étage ainsi que celui du 4e étage de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués humainement et amicalement à Moïse, soit les médecins, les infirmier(e)s et sa travailleuse sociale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org