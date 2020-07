HARVEY, Nicole



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 2 juillet 2020, à l'âge de 72 ans , est décédée madame Nicole Harvey, épouse de monsieur Roger Nadeau. Elle était la fille de feu madame Joséphine Cayer et de feu monsieur Jean-Charles Harvey. Elle demeurait à St-Joachim.Elle a été confiée auElle laisse dans le deuil outre son conjoint Monsieur Roger Nadeau; sa fille Joanne, Sylvain (Katia Demers), Robert et feu Michel; ses petits-enfants: Josyan Kimberly, Isabel, Francis, Harley, Médéreck, Raphaël, Jacob, Sarah-Ève, Élie et Alexandre: son frère Jean-Marc (Carol Smith), Aline (Roger Breau), Pierrette. Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux(es) ami(e)s. La famille tient à remercier tous les résidents du CHSLD de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour leur gentillesse et leur accompagnement et ainsi que toute l'équipe pastorale.