BÉRUBÉ, Gemma



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 5 juillet 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Gemma Bérubé, épouse de feu monsieur Cléophas Fortin, fille de feu monsieur Joseph Bérubé et de feu dame Yvonne Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Georgette (feu Joachim Fortin) et Carmelle (feu Henri Gosselin), son filleul Stéphane Gouge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre des frères et sœurs qui l'ont précédée: Joseph, Alphonse, Adrien, Gisèle, Jeannine et Yvonne. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon CHUL,10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.