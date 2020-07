LAPOINTE, Lucille



Au Centre d'Hébergement St-Augustin de Beauport, le 20 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Lucille Lapointe. Née à St-Honoré de Shenley en Beauce, le 9 juin 1928, elle était la fille de feu monsieur Joseph Lapointe et de feu dame Orpha Bilodeau. Elle demeurait à Québec.et la mise en terre se fera au Cimetière de St-Honoré de Shenley en Beauce. Madame laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-soeurs: feu Jean-Louis Lapointe (Annette Latulippe), feu Laurent Lapointe (feu Janine Buteau), feu Jules Lapointe (feu Paulette Rodrigue), Ghislain Lapointe (Andrée Blais), feu Yvon Lapointe (Cécile Beaudry), Sylvaine Lapointe, feu Jacqueline Lapointe (feu Nicole Roy) Nicole Lapointe, (Serge Imbeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces et amie(s). Un merci spécial au personnel de la résidence CHSLD St-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : 418-527-4294, site: www.societealzheimerdequebec.com