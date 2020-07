VILLENEUVE, Robert



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 28 juin 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Robert Villeneuve, époux de madame Murielle Desrochers, fils de feu de madame Lucienne Bisson et de feu monsieur Georges Villeneuve. Il demeurait à Québec.La mise en terre se fera aussi dans l'intimité après la cérémonie. Il laisse dans le deuil son épouse Murielle Desrochers, ses enfants: Lucie (Simon Gauvin), Diane (Éric Labonté); ses petits-enfants: Marie-Audrey Genest, Alexis Genest, Maxim Dugal et Laurie Labonté; son frère Jacques Villeneuve (Marguerite Bergeron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrochers: Jean (Jocelyne Patry), Jacques (Diane Petit), Jocelyne (Jean-Guy Morissette), Pauline (feu Camille Beaumont), Danielle (Jean Gobeil), Claire (Claude Gingras), Lucie, Sylvie (Denis Allaire); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.