Artistes en politique, cochez oui, cochez non

En annonçant qu’il briguait la présidence des États-Unis la semaine dernière, Kanye West est venu gonfler les rangs d’un groupe croissant d’artistes ayant tenté leur chance en politique. Alors qu’on dénombre plusieurs exemples de chanteurs et d’acteurs ayant réussi leur passage au service public, on compte également plusieurs échecs.

Les artistes désireux de gagner leurs élections partent pourtant avec une longueur d’avance sur plusieurs politiciens de carrière. Non pas parce qu’ils profitent d’un capital de crédibilité, mais parce qu’ils jouissent d’un capital de visibilité.

Pour Pierre Barrette, directeur de l’École des médias de l’UQAM, il s’agit d’un avantage important. « Occuper l’espace public, c’est une grande partie du travail. Quand vous l’êtes déjà, ça vous permet de sauter des étapes. Au Parti québécois, Guy Nantel est passé rapidement devant des candidats plus obscurs parce qu’il était connu. Aux États-Unis, est-ce que Donald Trump aurait réussi à devenir président s’il n’avait pas été un acteur de téléréalité ? »

Selon Pierre Barrette, la sphère politique valorise de plus en plus la visibilité endogène, c’est-à-dire une visibilité auto-engendrée, qui n’est pas le résultat d’un talent particulier. Une référence aux travaux de Nathalie Heinich, une sociologue française qui analyse le culte des célébrités depuis plusieurs années.

« On s’attend de moins en moins à ce qu’un candidat suive un trajet traditionnel comme Barack Obama, indique M. Barrette. Obama a mené sa barque pendant 20 ans pour créer sa visibilité politique. »

Cochez oui

Ronald Reagan

Photo d'archives

Ronald Reagan a joué dans plusieurs films hollywoodiens avant d’entamer une véritable carrière en politique au sein du Parti républicain au début des années 1960. The rest is history, comme diraient les Américains. Reagan a occupé le poste de président des États-Unis durant deux mandats, de 1981 à 1989.

Pierre Curzi

Ce Montréalais de naissance a joué dans plusieurs pièces de théâtre, séries (Les filles de Caleb, Virginie) et films marquants (Les Plouffe, Le déclin de l’empire américain, Les invasions barbares) avant d’être élu député du Parti québécois dans Borduas en 2007. Il est demeuré à l’Assemblée nationale jusqu’en 2012.

Arnold Schwarzenegger

Photo d'archives

Ce culturiste d’origine autrichienne est devenu l’une des stars de cinéma les plus connues en passant la majeure partie des décennies 1980 et 1990 à jouer dans des films d’action comme Terminator, Prédateur (Predator) et Vrai mensonge (True Lies). Schwarzenegger a rempli les fonctions de gouverneur de Californie de 2003 à 2011.

Maka Kotto

Photo d'archives

Ce comédien, auteur et metteur en scène originaire du Cameroun a été député du Bloc québécois au fédéral de 2004 à 2008 avant d’être député du Parti québécois au provincial de 2008 à 2018. Au cinéma, sa feuille de route est composée de longs métrages comme Un dimanche à Kigali de Robert Favreau et Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer de Jacques W. Benoît.

Denis Trudel

Cet acteur s’est fait connaître en jouant dans des films comme Octobre de Pierre Falardeau et C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée. En télévision, Trudel a notamment tenu des rôles dans Victor Lessard et 19-2. Depuis octobre dernier, il est député du Bloc québécois à Ottawa. Il avait perdu aux dépens d’un néo-démocrate aux élections fédérales de 2015.

Cochez non

Lorraine Pintal

Photo d'archives

La célèbre comédienne et directrice générale et artistique du Théâtre du Nouveau Monde s’est avouée vaincue aux élections provinciales de 2014, alors qu’elle tentait de devenir députée du Parti québécois dans Verdun.

Wyclef Jean

Ce chanteur et rappeur né près de Port-au-Prince a connu beaucoup de succès en solo, mais surtout au sein du groupe The Fugees, dont l’album The Score s’est écoulé à 18 millions d’exemplaires au milieu des années 1990. Wyclef Jean a annoncé sa participation aux élections présidentielles en Haïti en 2010. Sa candidature a toutefois été rejetée parce qu’il demeure aux États-Unis depuis son adolescence.

Cynthia Nixon

Photo d'archives

L’actrice de Sex and the City a convoité le poste de gouverneur de New York aux élections primaires démocrates en 2018. Elle a finalement été battue par Andrew Cuomo.

Sylvie Legault

Photo d'archives

Connue pour ses talents d’improvisatrice et ses rôles dans Omerta et L’héritage, la comédienne et militante péquiste Sylvie Legault s’est présentée dans Mercier aux élections provinciales de 2014. Elle est arrivée troisième, derrière Amir Khadir de Québec solidaire et Richard Sagala du Parti libéral du Québec.

Martin Laroche

Comédien qu’on a pu voir dans François en série, Malenfant, Prozac et Rumeurs, Martin Laroche a représenté le Bloc québécois aux élections fédérales de 2011. Il est arrivé troisième au scrutin.