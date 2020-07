DAIGLE, Jeannine



Au CHSLD de l'Hôpital Chauveau, le 29 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jeannine Daigle, épouse de feu monsieur Roland Deschênes, fille de feu monsieur Lucien Daigle et de feu dame Lumina Guénette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit à partir de 13h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Robert St-Germain) et Alain (Edith Roy); ses petits-enfants: Natacha, Léa-Jeanne et Carla; ses frères et sœurs: feu Lucile (Normand Soucy), feu Paul-Émile (feu Pierrette Mercier en premières noces et Jacqueline Lachance en deuxièmes noces), feu Aurélien et Gisèle (feu Yvon Falardeau) et leurs enfants et petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale, 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (QC), G1N 2W1, tél.: 418 691-0766, https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.