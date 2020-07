PARENT, Arthur



De St-Etienne-de-Beauharnois le 5 mars 2020 à l'âge de 74 ans, est décédé M. Arthur Parent, époux de Lucie Tremblay et fils de feu Antoine Parent et feu Annette Plourde. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie, son frère et ses sœurs: Gisèle (Emilien Denis), Réjeanne (Jean-Yves Ouellet), Jocelyne (Gérald English), Carmelle (Marcel Roy), Marie-Paule et Bernard (Louise Reeves). Il était le frère de feu Lucille, feu Gérard (Adeline Paradis). Il laisse également ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.. La famille recevra les sympathies à l'église dès 10h. Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation canadienne du rein.