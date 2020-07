BÉLAIR, Pauline Grégoire



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 28 juin 2020, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Pauline Grégoire, épouse de feu monsieur Fernand Bélair, fille de feu madame Amanda Talbot et de feu monsieur Albert Grégoire. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Yves Harvey), Estelle (André Talbot), Claudette (Réjean Doré), feu Nicole, Danielle et André; ses petits-enfants: Claudine, Karine (Maxime Dupont), Geneviève (Éric Lemay), Maxime, Guillaume (Audrey Daigle-Sévigny), Samuel, Patrick, Catherine (François Bérubé), Mathieu, Anne-Marie (Keven Bois), Julien (Gabrielle Proulx) et Thomas; ses arrière-petits-enfants: Dominic, Olivier, Florence, Alexane, Jacob, Antoine, Zachary, Aurélie et Kameron; ses belles-sœurs: Jacqueline Laroche (feu Robert Grégoire) et Louisette Bédard (feu Gaston Grégoire); son beau-frère Raymond Bélair (sandi Bélair); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc. Site web : www.chsje.qc.ca