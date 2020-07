Cam Gallagher attrape la COVID-19 après un match intra-équipe

Le receveur des Royals de Kansas City Cam Gallagher a reçu un test positif à la COVID-19, samedi, après avoir participé dans un match intra-équipe.

L’organisation des Royals devait déjà se passer des services de leur premier receveur, Salvador Perez, lui aussi affecté par le coronavirus.

«De dire que j’ai été pris par surprise serait peu dire, a mentionné Gallagher à MLB.com. J’ai joué dans le match intra-équipe hier [vendredi] et je me sentais bien et j’apprends que j’ai reçu un test positif ce matin [samedi]. Je suis asymptomatique et je vais continuer de travailler fort durant ma quarantaine pour rester en forme.»

C’est donc dire que Nick Dini, le troisième receveur de l’équipe, pourrait commencer la saison derrière le marbre. À 26 ans, ce dernier a seulement 20 matchs d’expérience dans le baseball majeur.