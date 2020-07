Des alertes Amber marquantes

Depuis le lancement des alertes Amber au Québec en 2003, 15 ont été déclenchées et ont eu des durées allant de quelques minutes à plus de 24 heures. Voici certaines des plus marquantes.

15 juillet 2003 | Montréal

La première alerte Amber est lancée au Québec pour trouver une jeune fille de 17 ans. Le Service de police de la Ville de Montréal a reçu des témoignages indiquant que l’adolescente avait été enlevée. Cette dernière s’était en fait disputée avec son petit ami.

3 juillet 2004 | Longueuil

Une petite fille de 4 ans a été enlevée par sa mère, dépressive. La police a lancé l’alerte Amber, craignant pour la sécurité de l’enfant. La recherche aura duré plus de 24 heures, et l’enfant a été trouvée saine et sauve à Drummondville.

9 juin 2010 | Trois-Rivières

Après s’être fait retirer la garde de leur enfant par le tribunal de la jeunesse, un homme et une femme ont enlevé leur petite fille de 4 ans et ont pris la fuite avec elle. Craignant pour la sécurité de l’enfant, les policiers ont déclenché une alerte Amber. La petite a été trouvée saine et sauve au bout de 45 minutes.

26 mai 2014 | Trois-Rivières

À seulement une journée de vie, un bébé a été enlevé à l’hôpital Sainte-Marie par Valérie Poulin Collins, une jeune femme qui se faisait passer pour une infirmière. Le poupon a été trouvé et rendu à ses parents trois heures après le déclenchement de l’alerte.

14 sept. 2017 | Saint-Eustache

Ugo Fredette a enlevé un enfant de 6 ans après avoir tué sa conjointe, Véronique Barbe, puis Yvon Lacasse. L’enfant a été trouvé, en Ontario, plus de 24 heures après le lancement de l’alerte. Ugo Fredette a été reconnu coupable des meurtres et risque au moins 50 ans de prison.

12 mars 2018 | Montréal